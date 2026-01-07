初選倒數！許智傑坦言對手大幅廣告＋派系讓他有壓力

立委許智傑。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選進入最後階段，立委許智傑提出「65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗」以及「學生營養午餐市府滾動式補助提升至20元」等政策。他坦言，近期對手的大幅廣告和派系讓他備感壓力，但他認為未來大選時才是關鍵，需要挑出一位沒有爭議且基層實力扎實的人，許自認是最大公約數。

立委許智傑7日下午2點舉辦媒體茶敘，被問及為何有信心挑戰國民黨及柯志恩？許智傑表示，目前黨內每位參選人民調都贏柯志恩，但重點是未來大選時，一定會被挑出缺點大力宣揚，因此得選出一位最沒有爭議性且穩定的候選人，他稱是基層實力最扎實，最沒有爭議候選人，談到人與人間交情他也是最強，他也強調若初選過關，也會拜訪其他候選人，並將政見納入參考，自認是最大公約數，選情最緊繃之際他最能穩住高雄市。

許智傑也坦言，派系用力和大幅廣告下，最近確實感到有些壓力，但他20多年來結交許多朋友，強調自己是全民市長，是最沒有爭議、最沒有派系包袱，最後這段時間他的策略就是直接接觸選民，勤掃街與人民走再一起。

許智傑則提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策，承諾未來若入主市府，將全力推動「65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗」、「65歲以上長輩中具中低收入戶、身心障礙身分者補助補充保費」，以及「學生營養午餐市府滾動式補助提升至20元」，盼透過實質的財務減壓，讓高雄成為最體貼長輩、最支持育兒的宜居城市。

