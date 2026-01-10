初選倒數！許智傑林園早市拜票、旗山美濃車掃吸引民眾高喊「凍蒜」

▲民眾大喊「傳陳市政」！許智傑黃金週拚場不停，馬不停蹄林園早市拜票＋旗山美濃車掃。

工業、農業、文化兼顧！許智傑呼籲「傳陳市政」讓高雄再升級

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選倒數計時，立委許智傑今（10）日上午在林園早市展開密集拜票行程，與前鄉長韓賜村及多位里長共同沿街問候攤商與居民，希望在最後黃金週集中火力、拉升支持度，他面對民眾熱情合照、握手加油，不時向支持者致意，現場氣氛熱絡。

許智傑表示，林園是高雄市重要的工業重鎮與石化基地，除了產業發展，生活品質、環境改善與公共建設同樣不能落後。他表示，許多攤商與民眾都期待市政延續，並有人直言希望他能「傳陳市政」，盼延續陳其邁市長的施政成果，讓高雄繼續提升。

廣告 廣告

許智傑說，市政是需要延續的，不管是交通、公共建設、長照、教育或環境治理，只有持續推動、不中斷，城市才能持續進步。

許智傑行程馬不停蹄，下午立刻前往山城地區展開車掃，與市議員陳慧文搭乘吉普車沿旗山、美濃、內門各地逐路問候，沿途吸引不少市民揮手加油，更有民眾高喊「凍蒜」、「要做市長喔！」展現地方支持能量。值得一提的是，許智傑以流利的客家問候方式吸引沿路周圍市民目光，不只展現語言能力，更展現對地方文化的尊重，替車掃行程增添親切感。

許智傑指出，旗山、美濃、內門是高雄重要的農業區域，也是市府近年發展觀光休憩、文化旅遊的主力區域，包括旗山老街、月光山、休耕地景綠美化、客家文化振興等議題，都是高雄西半部與山區農村發展的重要一環。「產業政策不能只有工業高雄，也要有農業高雄、觀光高雄、文化高雄，一座平衡發展的城市才有競爭力。」

面對初選壓力，許智傑坦言，「最後黃金週就是要衝票、拚認同！」他表示，不論是市場、車掃或座談，他都會全力以赴、用行動向民眾爭取機會。「早上在林園，很多鄉親說市政不能停，期待未來市長可以『傳陳』市政，把高雄再推上一層樓，我聽了非常感動，也更堅定我要做事、會做事、做對事的決心。」

許智傑強調，陳其邁市長任內推動重大建設、軌道交通、國際展覽、智慧科技、長照社福等成果，已讓高雄大步邁向國際城市。未來他若獲提名並當選，一定會以接續與升級為主軸，讓已經成形的市政計畫加速落地，包含捷運路網延伸、地方醫療量能、青年回流、產業人才、環境永續與國際行銷等面向都將同步強化。

「高雄是一座正在發光的城市，我希望讓它更亮。」許智傑說。他呼籲市民在初選階段踴躍表態支持，給願意做事的人一個機會，讓高雄在下個階段迎接更多可能性。（圖╱許智傑立委辦公室提供）