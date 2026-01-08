初選倒數！議員陸續合掛看板共挺賴瑞隆

▲ 民進黨高雄市長黨內初選進入關鍵階段，議長康裕成等人陸續在大高雄各地合掛聯名看板，呼籲市民在電話民調期間「唯一支持賴瑞隆」；展現高雄隊團結一心、全力衝刺的氣勢。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選進入關鍵階段，議長康裕成與議員黃彥毓、湯詠瑜、何權峰、簡煥宗、李喬如、張勝富、邱俊憲等人陸續在大高雄各地合掛聯名看板，呼籲市民在電話民調期間「唯一支持賴瑞隆」；展現高雄隊團結一心、全力衝刺的氣勢。賴瑞隆表示，他不只是最強母雞，更是早已參與市政多年，持續讓高雄展翅高飛的領航者。

議員黃彥毓指出，看板以「信賴高雄」為主軸，訴求延續高雄光榮、接棒優秀市政，號召市民在關鍵時刻做出最能承擔、最有遠見的選擇。他強調，賴瑞隆出身基層，具備「十年五星市府政務官、十年第一名立委」的完整歷練，長年用最佳的實績證明他就是最能守住高雄的唯一選擇。

廣告 廣告

另外，議員湯詠瑜也表示，賴瑞隆穩健理性、調和鼎鼐的人格特質，更有能力爭取最大化的中間選民支持，並公平照顧無分黨派的全體市民，也期待在他領軍之下，盡早發揮拉抬及加乘效果，齊心打贏年底選戰，延續高雄的執政家價值。

賴瑞隆表示，2022年市長陳其邁以「高雄起飛」為願景爭取再拼四年，感謝其在任期間帶領市政穩健前進、走向國際。而誓言成為「高雄第四棒」的他，不只要當「最強母雞」，更要在高雄起飛的基礎上，承接陳其邁、陳菊、謝長廷三位市長打下的厚實基礎，讓高雄展翅高飛、邁向新局。

賴瑞隆強調，高雄是他一生所愛，20年間深度參與、協助城市的成長蛻變；未來將以更大的決心扛起責任，成為領航者讓高雄飛得更高、飛得更穩，在產業、交通、城市治理與生活品質上全面提升，持續擴大國際能見度與城市競爭力。他也說，初選最後一週，依然一步一腳印，踏遍高雄各區，向市民闡述他的誠意及守護高雄的信念。

各看板上線後獲得路過民眾好評，不少人停下腳步拍照分享、轉傳討論，在社群平台引發熱烈回響。除了展現出市民對團結的基本要求，也象徵賴瑞隆成為能凝聚眾人、最具吸引力的公約數。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

延續百年好滋味 高餐大攜手舊振南推動人才永續與文化創新

聶永真肯定尹立 盼創意走入政策 為高雄帶來更多可能

寒假打工陷阱多 高市少年警提醒學子識詐、防毒、重安全