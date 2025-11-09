初選倒數！賴瑞隆人氣掃街熱爆 喊話高雄需要做事的人 而不是喊話的人

▲民進黨初選下週啟動登記，菜市場之子賴瑞隆回歸初衷，在最熟悉的地方持續深根。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨下週將啟動黨內參選登記，立委賴瑞隆今（9）日衝基層，在名嘴王瑞德、議長康裕成、議員何權峰、張博洋陪同下走訪三民區建興市場，沿途掀起熱烈掃街潮。賴瑞隆強調：「我不是空降、不是網紅，是從菜市場走出來、用成績站出來的人。」並喊話自己已做好準備，迎接下一階段挑戰，「要拚，就拚高雄更強、不是內鬥！」

自小在市場長大的賴瑞隆，母親靠賣肉粽與水果養家，他直言最懂庶民生活、最清楚人民需要什麼。他指出，其他人現在才開始拜票，他早就深蹲基層多年，「菜市場讓我長大，也教我政治要接地氣。要做市長，就要守得住人情、扛得起責任。」

賴瑞隆不避諱選戰較勁，亮出自己的政績牌：曾任海洋局長、新聞局長，2016年起連續19次獲選優秀立委。外界形容他是「成績型、實幹派」政治人物，他則回應：「政治不是比聲量，是比誰做得到！」

面對高雄持續轉型，賴瑞隆開出四大進化藍圖：

交通再升級：捷運、道路規劃提升城市效率

產業再創新：引資、育才、打造高薪城市

社福再加碼：照顧長者、托育與青銀共好

城市再國際化：讓高雄走出去、世界看得見

掃街過程中人氣爆棚，賴瑞隆不只握手問候，還親自站上水果攤幫忙叫賣，引來攤商和民眾笑聲不斷、紛紛比讚。最後一行人前往超過70年的鴨肉老店品嚐美食，王瑞德大讚「高雄不只人情味濃，連好味道都很競爭！」

賴瑞隆表示，未來會持續扎根基層、傾聽民意，「高雄不需要回去舊政治，我會用行動和政績證明，我是最準備好、最做事的人。」（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）