初選倒數 陳亭妃要求依選罷法嚴管不明民調

有意角逐民進黨台南市長提名的立委陳亭妃，今(26)日召開記者會要求黨中央比照選罷法標準嚴管來路不明的民調內容。(陳亭妃提供)

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立法委員陳亭妃今(26)日正式致函民主進步黨中央黨部及中央選舉對策委員會，針對近期特定媒體與網路平台流傳的來源不明民調與所謂「內參民調」提出嚴正關切，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，以維護初選制度的公平性與公信力。





陳亭妃指出，近日流傳的相關民調內容，未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已明顯涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於目前正值初選關鍵時刻，這類來源不明的民調透過網路與社群平台快速擴散，已對黨內公平競爭、選舉秩序及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃並引述中央選舉委員會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰標準更將加重。她強調，政黨初選並非法律監督的例外，同樣應受選罷法相關規範約束。





陳亭妃呼籲，黨中央及選舉對策委員會應對外明確要求媒體與相關平台，凡發布涉及台南市長初選的民調資訊，均須依法完整揭露調查內容，防杜錯假訊息誤導民意，影響初選進程。她強調，唯有共同守住制度底線，才能讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。