初選倒數 高雄4綠委同框衝刺

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的4名立委賴瑞隆（右一）、許智傑（右二）、邱議瑩（左二）、林岱樺（左一）1日罕見同框，出席市府及議會舉辦的元旦升旗典禮。（洪浩軒攝）

國民黨立委柯志恩（右四）元旦清晨，在高雄市多位黨籍議員陪同下，前往高雄君毅正勤社區出席健走活動與升旗典禮。（丁治綱攝）

民進黨台南、高雄市長初選12至17日進行民調，有意參選者都把握元旦展開衝刺！高雄市4綠委罕見同框，與市長陳其邁一起出席市府升旗典禮，其中邱議瑩、賴瑞隆還不約而同舉辦《冠軍之路》紀錄片包場活動；藍委柯志恩則參加眷村健走升旗，喊話「明年要站在市府前升旗」。競爭白熱化的台南市，綠委林俊憲也辦《冠軍之路》紀錄片包場，陳亭妃則啟動「行動政府、行動正能量」鐵馬行動，強調民調一路領先。

綠營高雄市長初選4搶1，選情激烈，面對3日將進行政見發表會，4綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺昨難得全數同台，連袂出席市府及議會在文化中心合辦的元旦升旗典禮，與陳其邁一起升旗及聆聽元旦感言，展現「預習接班」架式。昨天也是世界棒球12強中華隊奪冠紀錄片《冠軍之路》全台上映日，邱議瑩、賴瑞隆不約而同舉辦包場觀影，都強調要藉由棒球精神讓台灣人團結一心。

國民黨徵召高雄市長參選人柯志恩則在多位黨籍議員陪同下，清晨到君毅正勤、果貿社區參加健走活動與升旗典禮，她強調，目前最重要的目標就是打贏選戰，喊話期待明年帶領大家前進市府，親自主持元旦升旗活動。

林俊憲昨天也舉辦《冠軍之路》電影包場活動，邀多所國小少棒隊、安平國中女壘隊與社區棒球隊一同觀影。他承諾，持續推動台南市三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，並結合各界力量，給予選手全方位支持。

陳亭妃昨啟動「行動政府、行動正能量」鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區直到11日，親自走進基層向鄉親拜託。她說，目前所有民調她都一路領先，希望大家一起陪她走完初選最重要的一哩路。