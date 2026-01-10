初選倒數2天！陳其邁「交棒照」引遐想 邱議瑩回應了

陳其邁參加高雄富邦馬拉松趣味賽，穿著恐龍裝「接棒」給邱議瑩，畫面引發聯想。邱議瑩競總提供



民進黨高雄市長初選在即，陳其邁今（1/9）在高雄國家體育場出席2026高雄富邦馬拉松，身穿恐龍裝參加接力趣味賽時，「交棒」給立法委員邱議瑩，畫面引發外界聯想，對此，邱議瑩回應了。

本屆高雄富邦馬拉松上午正式起跑，現場除選手齊聚外，主辦單位也安排多項趣味賽事暖場。陳其邁參加「最速恐龍爭霸賽」，換上恐龍裝與高雄熊、蜜柑站長等人氣吉祥物，以及Fubon Angels、海神啦啦隊女孩與恐龍角色一同互動，現場笑聲不斷，為賽事增添不少歡樂氣氛。

值得注意的是，陳其邁在接力趣味競賽中完成交棒時，接棒者正是有參加高雄市長初選的邱議瑩，畫面隨即成為外界熱議焦點，也被解讀為別具象徵意涵。

對此，邱議瑩回應表示，她與陳其邁市長相識已久，彼此之間的默契相當自然，當天的交棒動作並非刻意安排，而是在活動過程中自然而然發生；她也希望未來高雄市政能夠「一棒接一棒」持續推進，由她接續努力，延續高雄的榮光。

陳其邁則強調，高雄正處於關鍵轉型時刻，市長必須「具備高度魄力與承擔壓力的能力」，才能在重大抉擇中帶領城市前進。他強調，高雄市長不僅不好做，更需要長期堅持民主價值，守護人權、推動改革，這也是民進黨一路走來始終不變的核心理念。

陳其邁出席高雄富邦馬拉松合照。3位綠營市長參選人也出席，許智傑則是由執行長代表出席。高雄市府提供

