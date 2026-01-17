初選出線後拜會陳其邁 賴瑞隆：請益市政盼延續高雄榮景

民進黨立委賴瑞隆（左）拜會高雄市長陳其邁請益市政經驗。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長初選日前落幕，由立委賴瑞隆脫穎而出，代表民進黨參選下一屆高雄市長。賴瑞隆今（17）日於臉書發文指出，初選結果出爐後隔天，便親自拜會高雄市長陳其邁，向其請益市政經驗，期盼在既有的良好基礎上，延續高雄發展動能，讓城市持續向前。

賴瑞隆表示，他於週四第一時間向高雄市長陳其邁請益市政，並期待未來大高雄能在前市長謝長廷奠定的「海洋首都」基礎、前市長陳菊打造的「南方首都」品牌，以及陳其邁推動高雄邁向「經濟首都」地位之後，持續延續山海河港共好、老青幼共融、百業興盛的「幸福之都」。

他指出，治理城市是一項責任重大的工作，與陳其邁市長請益的過程中，雙方討論了許多關於高雄未來的發展方向，也提到陳其邁以「緊緊緊」的政策控管與高效率推動市政，讓高雄能持續進步發展，而共同的理想就是希望家鄉高雄能夠共好，讓高雄人感到驕傲。

賴瑞隆強調，未來將延續陳其邁市長所打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不中斷，並整合所有力量、團結一致，全心全意為高雄打拚。

