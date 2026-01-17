初選出線！訪陳其邁請益市政 賴瑞隆盼能延續幸福之都

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆今PO出與高雄市長陳其邁同框照，他說明是向其邁市長請益市政，盼能延續幸福之都。

賴瑞隆說，前市長謝長廷奠定「海洋首都」基礎，前市長陳菊(花媽) 打造「南方首都」品牌，陳其邁市長更讓高雄邁向「經濟首都」地位，希望自己能延續山海河港共好、老青幼共融、百業興盛的「幸福之都」。

他強調治理城市是個責任重大的工作，和其邁市長請益的過程討論到很多高雄的未來，其邁市長「緊緊緊」政策控的效率推動高雄持續進步發展，兩人共同的理想、就是希望家鄉高雄可以共好，讓高雄人可以很驕傲。

賴瑞隆指出，會延續其邁市長打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不停歇。整合所有的力量，團結一致，全心全意為高雄打拚。

