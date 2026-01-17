初選出線！訪陳其邁請益市政 賴瑞隆：延續良好基礎「重大建設不停歇」

記者劉秀敏／台北報導

立委賴瑞隆在民進黨高雄市長初選中勝出後，拜訪高雄市長陳其邁請益市政（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

民進黨2026高雄市長初選民調結果出爐，立委賴瑞隆以0.6%的差距在「四搶一」戰局中勝出，將代表民進黨出戰，對決國民黨參選人柯志恩。在初選出線後，賴瑞隆也迅速拜訪高雄市長陳其邁請益市政。賴瑞隆表示，和陳其邁請益的過程討論到很多高雄的未來，他會延續陳其邁打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不停歇。

賴瑞隆今（17）日發文表示，15日利用下班時間，向市長陳其邁請益市政，期待未來大高雄在謝長廷市長奠定「海洋首都」基礎； 陳菊市長打造「南方首都」品牌；陳其邁市長讓高雄邁向「經濟首都」地位後，能由他延續山海河港共好、老青幼共融、百業興盛的「幸福之都」。

賴瑞隆強調，治理城市是個責任重大的工作，和陳其邁請益的過程討論到很多高雄的未來，陳其邁「緊緊緊」政策控的效率推動高雄持續進步發展，而他們共同的理想就是希望家鄉高雄可以共好，讓高雄人可以很驕傲。

賴瑞隆表示，他們會延續陳其邁打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不停歇。整合所有的力量，團結一致，全心全意為高雄打拚。

