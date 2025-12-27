初選刀刀見骨如何團結？ 陳亭妃、林俊憲給答案

民進黨立委陳亭妃參加2026民進黨台南市長提名人政見會。 圖： 《三立電視》提供

[Newtalk新聞] 2026年台南市長選戰民進黨內初選激烈，因此，今晚（27日）舉行電視政見會期間，在媒體提問階段，問及兩位參選人立委陳亭妃、林俊憲，若初選落敗，如何支持勝出的對手？陳亭妃強調，她現在的所有民調都領先，這對她來說不是問題。林俊憲則說，他早就公開說過，他會接受初選結果。

對於初選過後，如何支持競選對手？林俊憲回應，民進黨是不怕初選的，民進黨實施初選已經20幾年，民進黨是全國第一個實施黨內初選的政黨，而初選最重要的是黨員要遵守黨紀、接受結果，所以他早就公開說過，他會接受初選結果，若他沒贏，他會支持對手，而若他贏，對手也要支持他，他還在等陳亭妃做一樣的承諾。

林俊憲更稱，他相信，他大部分已經把整個民進黨「台南隊」都團結好了，有25個台南市議員還有3個立委支持他，這是他組成的「台南隊」。所以民進黨在2026在台南最重要的就是團結。

陳亭妃則說，她8年前與現任台南市長黃偉哲初選的時候，當初她競爭落敗後，也大力站在黃偉哲身旁幫忙助選，所以這對她來說不是問題；且這段時間以來，民進黨主席賴清德一直說，不要黨內互打，他們也希望，在這樣的團結氣氛下，不要黨內互打，也不用去懷疑任何人，現在所有民調，她都是贏的，所以這對她來說不是問題，畫面可以證明一切。

