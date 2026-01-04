初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

高雄市長參選人賴瑞隆今在鳳山舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，眾多立委前來力挺，屏東縣長周春米也助講，歌手蔡小虎獻唱。記者宋原彰／攝影

高雄市長參選人賴瑞隆今在鳳山舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，眾多立委前來力挺，屏東縣長周春米助講，歌手蔡小虎獻唱。周春米致詞強調，高屏生活圈需要靠賴瑞隆延續過去每位市長的政績，立委沈發惠、伍麗華、郭昱晴等人也說賴多次獲選優秀立委，過去擔任國會助理、市府政務官和立委多年，從政經歷完整，是最能接棒陳其邁的人選。

賴瑞隆「真誠無畏之夜」主持人為新北市議員戴瑋姍、立委李柏毅，活動率先由名嘴王瑞德開講，接著9名立委包括邱志偉、李柏毅、鍾佳濱、徐富葵、伍麗華、郭昱晴、沈發惠、沈伯洋、陳素月等人接連開講，最後由「高屏同盟」屏東縣長周春米助講，賴瑞隆最後在萬人簇擁之下從後方進場，沿路和支持者擊掌，加油聲不絕於耳。

周春米表示，她是屏東小孩，15歲到高雄就讀高雄女中，後來做法官也在高雄鳳山住了6年，她對高雄有感情、有期望，高屏是共同生活圈，捷運紅線延伸屏東、高鐵延伸屏東、高屏二快等加深兩地連結，綠營高雄首長如謝長廷打造城市光廊帶，陳菊完成基礎建設，陳其邁讓台積電來到高雄，這次一定要挺賴瑞隆，賴能延續每位市長政績。

王瑞德表示，他已經來高雄21次陪賴瑞隆走遍40幾個市場，穿破3雙運動球鞋，這次是高雄重要一戰，唯一支持賴瑞隆。沈發惠表示，他和賴瑞隆是20多年老兄弟，這次高雄黨內初選要選出能擊敗對手的候選人，雖然參與初選所有民進黨立委都很優秀，但問政風格不同，賴瑞隆能真正帶領高雄。

邱志偉表示，賴瑞隆能延續陳其邁市長，讓高雄越來越驕傲，他有百分之200的信心，賴19次被中督盟評選為優秀立委，過去擔任過高雄市新聞局長、海洋局長，對市政已有經驗，當選市長就能上工。鍾佳濱表示，他擔任屏東縣副縣長時，賴瑞隆也在高雄市府，2人是同期，相信賴有實力做市長。

伍麗華表示，他是高雄茂林區的女兒，賴瑞隆能延續高雄榮光，賴在2016年挑戰立委就能得到6成支持率，就是因為他曾為高雄帶來黃色小鴨、找來五月天當城市代言人，多次拿到最高票立委，是唯一能超越陳其邁的市長人選。

郭昱晴表示，賴19次拿到優秀立委，賴沒有背景，一路從從國會助理、政務官到立委，一直經營地方，她過去做藝人時，因為批評韓國瑜踏上政治路，在立院遇到許多優秀前輩就包括賴瑞隆，「高雄不講武德，要讓高雄繼續光榮，就支持賴瑞隆。」

沈伯洋指出，民選首長是支撐國防、保衛台灣的重要力量，高雄已經成為擁有韌性、保衛實力的城市，所以也成為中共的標的，一定要選出擁有堅定民主信念的賴瑞隆。

