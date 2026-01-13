初選勝出拋「高雄隊」論 賴瑞隆：不會有分裂問題

外界隨即關注，歷經激烈初選後，黨內是否出現分裂隱憂？對此，賴瑞隆今出面受訪時強調，彼此是高雄隊，「不會有這樣的問題」，直言團結是守住高雄、延續進步的唯一道路。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選今（13）日結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，順利取得2026年高雄市長選戰門票。外界隨即關注，歷經激烈初選後，黨內是否出現分裂隱憂？對此，賴瑞隆今出面受訪時強調，彼此是高雄隊，「不會有這樣的問題」，直言團結是守住高雄、延續進步的唯一道路。

賴瑞隆表示，初選結果出爐後，第一時間大家都已清楚表達態度，「我想不會有分裂的問題」，4位參與初選的候選人，都是一路由高雄栽培出來的民意代表，也深受高雄市民支持，「我們都是高雄人、都是高雄隊」。未來他將全力爭取其他3位同志，以及所有市民與從政夥伴的支持，一起守住高雄、守護高雄，讓城市持續進步發展、延續光榮。

廣告 廣告

對於如何面對初選對手與後續整合策略，賴瑞隆直說，其他3位對手都是非常優秀的同志，這段時間競爭激烈，民調結果也相當接近。他再次向3位兄弟姊妹表達感謝，強調「初選只是過程，沒有個人勝負」，大家都是為高雄全力以赴。

針對團結是否有具體作法，賴瑞隆表示，第一時間已向3位對手致意並表達感謝，也獲得對方祝福。未來不僅會持續向陳其邁市長與3位初選對手請益、溝通，也會把他們在競選期間提出的政見與政策，納入整體施政藍圖，並延續陳其邁市長、前市長陳菊過去累積的重要政績，站在高雄過去二、三十年努力的基礎上持續前進。

媒體現場要求賴瑞隆是否願意打電話給對手展現團結，他直言「都已經打過了，這樣太刻意了，謝謝」。他也透露，已第一時間向賴清德總統報告初選結果，未來將全力爭取中央支持，包括總統、行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴，以及各部會資源，結合地方力量，推動高雄持續發展。

賴瑞隆強調，未來高雄將面對產業轉型、人口結構改變與城市發展衝擊，唯有謙卑傾聽、凝聚團結，才能迎向新時代挑戰。他承諾將以最真誠、最虛心的態度，與所有高雄人攜手同行，讓高雄在國際舞台上持續發光發熱。

【看原文連結】