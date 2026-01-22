初選勝出獲民進黨正式提名！陳亭妃即刻啟動「鐵馬謝票」 白河出發

記者林昱孜／台南報導

民進黨中執會昨（21）日正式通過提名陳亭妃為台南市長參選人，並由黨主席賴清德披掛彩帶授旗。為展現「行動政府」理念，陳亭妃於獲提名翌日、今（22）日隨即展開「鐵馬妃妃Part 2－亭妃感恩溫暖鐵馬行」，首站由白河起跑，深入基層謝票，並強調將落實賴清德主席「團結勝選」的期許。

陳亭妃指出，獲得黨中央正式提名是榮耀也是責任，她將秉持賴清德主席「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」的叮嚀，將初選的結束視為接受人民檢驗的起點。22日上午7時50分，陳亭妃自白河崁頂福安宮出發，沿途串聯地方信仰中心與生活圈，以騎乘鐵馬的方式，向長期支持她的鄉親表達最誠摯的感謝。

初選勝出獲民進黨正式提名！陳亭妃即刻啟動「鐵馬謝票」，首站白河出發。（圖／陳亭妃辦公室提供）

有別於初選期間（1月1日至11日）發放的「妃妃鐵馬勳章」，陳亭妃這次感恩行將發送「鐵馬妃妃桌曆」，她說明，桌曆象徵著未來365天的陪伴與承諾，代表她將時刻把人民放在心上。

陳亭妃強調，她在政壇服務已屆滿27年、邁入第28年，未來的核心任務就是「作伙顧好台南這個家」。她承諾將以團結為力量、行動為方法，發揮「女力」特質帶領台南市政團隊，用具體的成績單回報市民的信任。

