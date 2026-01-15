初選勝出謝票 賴瑞隆：團結的民進黨會贏得大選

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）民進黨高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆今天展開車掃謝票；他說，這2天持續與其他3名參選人溝通，感謝他們第一時間給予肯定、鼓勵和支持，相信團結的民進黨會獲得年底大選勝利。

民進黨2026高雄市長初選，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，最後由賴瑞隆勝出，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。賴瑞隆今天起展開連續4天的車隊掃街及市場謝票行程，起點從前鎮、小港等區出發。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，感謝所有高雄市民，前天及昨天到台南陪同民進黨台南市長初選參選人、立委林俊憲掃街，今天開始進行高雄的謝票行程。對於台南市長初選，他說，無論誰勝出，都希望大家團結，守護住高雄、守護住台南。

賴瑞隆謝票起點從其立委選區前鎮、小港開始，他說，感謝前鎮、小港的鄉親從10年前一路栽培，這是栽培他的起點，另外很多議員也給他鼓勵和支持，所以謝票行程就從前鎮、小港開始，也希望未來持續到每一區感謝市民支持。

賴瑞隆並表示，這2天也持續和其他3名初選參選人溝通，謝謝他們第一時間給予肯定、鼓勵和支持，相信團結的民進黨、團結的高雄，會獲得年底大選的勝利。

賴瑞隆強調，最關鍵的是要守住高雄的進步發展和成果，他會全力以赴，延續前市長謝長廷、陳菊及現任市長陳其邁的成果和政績，讓高雄更好，也守護台灣的自由民主，再次感謝市民、里長及議員的支持。（編輯：龍柏安）1150115