初選勝出陳亭妃強調黨內團結 喊出市長、議員全壘打

陳亭妃勝選後強調她會團黨內，拜會黨內立委、議員，團結打贏市長和市議員選舉，並感謝立委王世堅相挺。（郭良傑攝）

陳亭妃勝選後表示「台南一定要好，台南一定要贏」，她在勝選後會立即拜訪林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員及王定宇立委，她會團結黨內議員，因為議是最強的團隊，要打贏市長與議員選舉，打出全壘打，要對謝龍介「六戰六勝」，她也感謝王世堅在選前最重要關鍵時刻，在鐵馬行的後連續三次來為她站台，謝謝這個溫暖，她會以鐵馬精神、行動政府、行動市長，讓人民真的有感受。

陳亭妃表示，她的「女力市長・鐵馬精神」行動，踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應市民期待。她會把這一路累積的正能量，帶進台南市政府，將「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

陳亭妃謝謝支持者，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，為台南寫下歷史，讓台南將誕生400年來第一位女性市長，她一定會為市民顧家、為台南打拚。

