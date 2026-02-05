初選升溫！鎮港6搶3 陳致中現身相挺黃彥毓力拚關鍵一席

陳致中現身力挺前鎮小港市議員黃彥毓連任 展現好人緣。黃彥毓競選團隊提供



民進黨高雄市議員黨內初選正式啟動，11個選區中初估有7區恐進入民調，競逐態勢逐漸升溫，其中前鎮、小港選區「6搶3」最為激烈。現任議員黃彥毓近日勤走基層拜票，今（2/5）下午在翠亨北路、鎮中路口站路口時，市議員陳致中現身力挺，為爭取關鍵一席增添話題。

黃彥毓下午站路口向通勤民眾揮手拜票，現場除有多位地方支持者到場打氣外，前鎮區里長聯誼會主席王進亨也一同現身，互動熱絡。地方人士指出，在席次有限、競爭激烈的前鎮小港選區，現任議員能否穩住基層支持、整合地方力量，將是初選勝負的重要關鍵。

陳致中表示，與黃彥毓長期在地方公共事務上共事，對其問政態度與協調能力相當熟悉，也肯定其在基層服務上的投入。他指出，地方需要能夠溝通不同世代、整合多方意見的民意代表，黃彥毓在實務經驗與地方熟悉度上具備優勢。

黃彥毓則指出，本屆黨內初選因提名席次縮減，競爭明顯升高，支持力量是否集中，將直接影響地方服務的延續。他強調，地方建設與選民服務是長期累積的成果，必須由熟悉地方、能即時回應民意的議員持續推動。

他也提到，立委賴瑞隆多次公開表示，自己一路受到提攜與栽培，並提醒在競爭激烈的選區中，支持若過度分散，最容易流失的往往是正站在第一線承擔服務責任的現任議員。

黃彥毓回顧，2022年首度參選市議員時，承接前鎮、小港服務長達20年的前議員林宛蓉交棒支持，成功為民進黨守住一席。面對本次初選，他表示，初選不是對立，而是一場集體選擇，盼支持者在關鍵時刻集中力量，讓地方服務不中斷，持續為前鎮、小港把事情做好。

