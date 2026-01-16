初選協商未達共識 楊瓊瓔：避免影響團結 願持續溝通

國民黨中央黨部16日舉行台中市長初選機制協調會議，藍委楊瓊瓔表示，雖然初選機制尚未達成共識，不過為避免影響整體團結，她願意以理性、負責的態度持續溝通。（温予菱攝）

國民黨中央黨部16日舉行台中市長初選機制協調會議，藍委楊瓊瓔表示，在初選機制的做法上，目前仍未能達成共識，不過為避免影響整體團結，她願意以理性、負責的態度持續溝通，也強調面對選戰國民黨唯有以團結、鄉親利益為第一的姿態出發，才能爭取民眾的支持。

楊瓊瓔表示，今日會議中各方已充分交換意見，彼此立場與關切也都有清楚表達，但在初選機制的具體做法上，目前仍未能達成共識，強調自己始終堅持初選機制必須符合公平、公開、透明三項原則，這不僅是對黨內同志的基本尊重，更是對台中市民與全體黨員的責任，任何程序若缺乏清楚規範與公信力，都容易引發外界質疑，對黨的團結與後續選戰都不是正面的發展。

楊瓊瓔強調，為避免影響整體團結，她願意持續以理性、負責的態度進行溝通，與各方再進一步討論，尋求最大共識，而非倉促做出可能引發爭議的決定，也呼籲黨中央在後續協調中能夠扮演更積極的角色，協助建立一套具備程序正義、能讓各方信服的初選機制，讓國民黨得以在公平基礎上整合力量、面對接下來的挑戰。

楊瓊瓔說，面對未來選戰，國民黨唯有以團結的姿態出發，才能爭取市民的支持，而在所有考量之中，市民的利益永遠應該擺在第一位，這也是她持續投入、願意承擔的重要原因。

此外，針對近幾周出現的「台中黨內內參民調」，楊瓊瓔說明，祕書長李乾龍與組發會主委李哲華今日也在協調會議中說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調，盼外界不要因此產生誤解。

