初選只輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩：會繼續為高雄努力

民進黨高雄市長初選於今（13）日揭曉，由立委賴瑞隆勝出取得提名資格，其競爭對手邱議瑩在民調中僅落後0.6百分點。對此，邱議瑩表示，她要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。

邱議瑩臉書發文全文如下：

面對初選結果，我要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。

恭喜賴瑞隆委員，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志。我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。

未來，我會繼續為高雄努力。

