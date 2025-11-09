初選啟動登記前回歸初衷 菜市場之子賴瑞隆回到最熟悉地方拜票

賴瑞隆(左三)在王瑞德(右二)、康裕成(左二)、何權峰(左一)、張博洋(右一)陪同下，前往三民區建興市場掃街拜票。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆在名嘴王瑞德、議長康裕成、議員何權峰、張博洋陪同下，今(9)日前往三民區建興市場掃街拜票，並邀請王瑞德品嚐開業超過70年的鴨肉老店。針對民進黨下週啟動黨內參選登記，賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場是最熟悉的地方，回歸初衷、持續深入基層與市民互動，感謝鄉親的熱情回應，自己也會做好準備，為高雄建設努力。

賴瑞隆母親曾在菜市場擺攤賣肉粽及水果，對菜市場特別有感情的他，在初選前夕，仍不斷勤走基層、積極掃街爭取市民支持。他表示，菜市場是最貼近市民生活的一部分，從中了解人民需求、理解民眾生活，才能真正當一個為市民建設的好首長。

廣告 廣告

曾經擔任海洋局長及新聞局長的賴瑞隆，2016年當選立委後，連續19次獲選優秀立委，顯示對高雄建設爭取的投入及用心。他強調，高雄持續再轉型，自己也不斷提出政見，期待推動交通升級、產業創新、社福完善與宜居環境打造，讓高雄成為能與國際接軌的進步城市。

賴瑞隆與建興市場的民眾互動熱烈，甚至為水果攤叫賣推銷，引起鄉親熱情回應，隨後一行人前往鴨肉老店品嚐高雄在地美食，讓王瑞德頻頻點頭說讚。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調落後四位民進黨對手 柯志恩：不管誰出線 都是君子之爭

民進黨市長參選人民調差距接近 陳其邁：4位都很有風度

王瑞德(右二)向民眾大力薦賴瑞隆(右一)。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆(右)關心受這波非洲豬瘟影響的市場肉商。 圖：賴瑞隆辦公室/提供