初選塵埃落定，暗潮卻方興未艾 綠營南台灣市長戰線提前進入高張力對決

【互傳媒／記者 范家豪／綜合 報導】 隨著年底九合一選舉腳步逼近，民進黨在南台灣多個關鍵縣市的市長初選陸續揭曉結果，表面看似塵埃落定，實際上，真正的政治角力才正要全面展開。從高雄、嘉義一路延伸至台南，初選過程不僅反映派系實力消長，也讓潛藏已久的矛盾、質疑與傳言，在關鍵時刻集中浮上檯面。

在高雄市方面，民進黨歷經激烈的立委互拚，最終由立委賴瑞隆以極為些微的差距脫穎而出。賴瑞隆在民調中僅以0.61%的差距險勝邱議瑩，顯示綠營在高雄並非鐵板一塊，而是高度競逐的態勢。其他幾位參與競逐的現任立委，包括許智傑與林岱樺，也都各自展現基本盤實力，讓這場初選更像是一場「派系實力檢測戰」。最終賴瑞隆出線，意味著民進黨將以他為主帥，迎戰來勢洶洶、聲量不斷累積的國民黨對手柯志恩，而柯志恩陣營表示任何一顆西瓜代表民進黨都穩妥當選,且是硬戰、賴瑞隆之前因兒涉校暴凌案影響以及沒有像邱議瑩獲陳其邁市府資源的溢助及低知名度、相信一步一腳印的柯志恩如實反應高雄選民所需，也能艱克戰勝市長選戰。

嘉義縣方面，戰局相對明朗。立委蔡易餘順利打敗縣議員黃榮利以64.81%大贏對手38.19%取得黨內提名資格，代表民進黨投入嘉義縣長選戰，象徵地方綠營整合速度較快，暫未出現明顯裂痕，能否將初選動能轉化為對外選舉優勢，仍有待後續觀察。（下圖片來源：取自立委 蔡易餘.臉書）

真正引發輿論高度關注的，則是台南市的初選結果與隨之而來的政治風暴。台南市長民進黨初選民調於中午揭曉，由立委陳亭妃以60.85%的支持度，些微領先林俊憲的58.16%，雙方僅相差2.69個百分點。如此接近的結果，不僅顯示府城綠營支持結構高度分裂，也預告後續整合將是一場硬仗。

（圖片來源：網路PTT討論區）

就在初選結果出爐前後，網路論壇PTT突然流出一則自稱「台南業界深喉嚨」的匿名爆料，直指林俊憲與恆耀關係企業董事長吳榮彬之間，長期存在節慶送禮往來，引發是否涉及廉政爭議的討論。爆料內容指出，企業於春節、中秋等節日，固定準備高價禮盒與茶葉，單次金額動輒破萬元，甚至一年多次，並附上疑似企業內部的節禮名冊截圖，試圖強化指控可信度。

（圖片來源：取自 立委 林俊憲 .FB）不過，這份名冊中同時出現警政單位名稱，包括歸仁分局及其轄下派出所，也讓事件出現另一層解讀空間。經實際向警方查證後，歸仁分局回應，相關企業為警友單位，節禮主要用於慰勞員警在重要節日執勤辛勞，屬於勤間茶點，並未違反現行廉政規範。

地方人士指出，吳榮彬與林俊憲同為台南一中校友，過去在地方活動同台露面並非罕見，是否構成不當往來，仍須釐清實際金額、性質及是否超出正常社交範圍， 本報記者再度求證人仍無回應。僅憑匿名爆料，難以逕下定論。

（圖片來源：取自 立委陳亭妃 .FB）

然而，政治時機點的敏感性，仍讓這起事件被高度放大。地方政壇私下評析，隨著初選進入最後倒數，無論是真實質疑或選戰操作，各式傳言與指控勢必層出不窮。先前陳亭妃亦曾捲入關說人事相關爭議，如今林俊憲再遭點名企業金流關係，顯示綠營內部攻防已從檯面競爭，轉向輿論與形象戰。

政壇觀察認為，初選雖已結束，但對民進黨而言，真正的考驗才正開始。一方面必須迅速整合支持者，避免內傷擴大；另一方面，如何面對接連不斷的爆料、查證與回應，也將左右選民觀感，進而影響正式選戰走向。

在南台灣這條被視為綠營命脈的戰線上，市長選戰顯然已提前進入高強度對抗期。爆料的真偽、當事人的回應態度，以及黨中央的危機處理能力，將共同決定這場選戰，究竟是內耗失血，還是化危機為整合契機。（選戰分析報導）