初選大勝！將披綠袍參選嘉義縣長 蔡易餘喊：「團結嘉義隊」拚黃金十年

記者盧素梅／台北報導

民進黨嘉義縣長黨內初選結果今（14）日出爐，由立委蔡易餘順利出線。蔡易餘表示，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨晚展開，參與初選者包括蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今天上午揭曉結果，蔡易餘以64.8135%支持度，輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業。

廣告 廣告

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利議員能放下成見。他表示，黃榮利從政歷程中，前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。

他強調，嘉義縣長翁章梁過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

更多三立新聞網報導

鄭麗文幕僚打記者！藍營火速開除 綠：見習近平時媒體人身安全也很重要

南高連線成形？林俊憲賴瑞隆互贈幸運物 台南初選之夜「顧電話」拚勝出

黃國昌回國了！仍不透露見了誰 綠立院黨團酸：他一向有自己的標準

快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出

