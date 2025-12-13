南部中心／綜合報導

民進黨台南市長黨內初選只剩最後一個月，林俊憲13日上午在麻豆區成立後援會，立院同志王義川、賴惠員、林宜瑾、郭國文，以及十幾名綠營台南市議員都到場力挺，強調只有林俊憲才能真正團結民進黨。陳亭妃則是參加健走活動，支持者替她加油打氣說，「你還有我們」。

初選大戰！林俊憲成立麻豆後援會 陳亭妃健走催票

民進黨立委林俊憲13日上午在麻豆區成立後援會，現場聚集數千名支持者搖旗吶喊。（圖／民視新聞）

「林俊憲當選！」一一授旗給後援會會長，立委林俊憲在台南麻豆區成立後援會，現場聚集數千名支持者搖旗吶喊。儘管豔陽高照，仍然熱情不減。民進黨立委王義川：「台南市長這場就是中共與國民黨，要讓賴清德漏氣的場，林俊憲若沒接到賴清德會漏氣。」立院同志王義川、賴惠員、林宜瑾、郭國文，以及十幾名綠營台南市議員都站場力挺。林俊憲強調自己是最能向賴總統要到地方發展資源的人，只有他才能夠團結民進黨，「國民黨最怕的就是團結的民進黨，我已經團結好我已經整隊好，我們現在大概有二十幾位的議員，還有三位的立委，團結了民進黨才打得贏國民黨，我要成為民進黨在台南的桶箍。」麻豆區是前總統陳水扁夫人吳淑珍的故鄉，陳水扁在這次初選表態支持陳亭妃，林俊憲在麻豆區的大造勢，頗有互別苗頭的意味。

民進黨立委陳亭妃（右一）13日清晨6點多就出席健走活動，支持者看到她，忍不住為她加油打氣。(圖／民視新聞）

「市長電話民調拜託！」不同於林俊憲的大陣仗，陳亭妃則是單槍匹馬，一早6點多，天才剛亮，就出席健走活動，支持者看到她，興奮的擁抱，還有人是忍不住為她抱屈。支持者說：「加油！加油！辛苦了！你太辛苦了我知道！」陳亭妃立刻回答，「我有人民的力量！」支持者馬上說，「對，你有我們，你有我們！」為她加油打氣。隨後陳亭妃再到永康區參加網寮里活動中心動土儀式，不管是坐著的民眾，還是站在外圍的，全都把手握到，密集在活動中曝光，尋求基層民眾的支持。

