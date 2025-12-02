初選大造勢後聲勢暴漲 邱議瑩網路聲量躍居全國前10

邱議瑩鳳山大造勢後，相關討論迅速佔據社群版面，形成正向疊加效應，短短3天內即衝上全國第9。 圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 網路時代，政治人物在社群、新聞網站上的討論度，也成為可以量化判斷的人氣指標之一。根據網路溫度計最新統計，民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩在11月30日大造勢獲得扁蘇等政壇大咖表態相挺，聲勢在短時間內呈現火箭發射式暴漲，衝到全國第9名，是唯一擠進前10名的市長初選候選人。

網路溫度計根據網路聲量總統，從11月25日到12月1日為止，進行網路社群發文、討論、關鍵字等進行統計。民進黨高雄市長初選4位候選人邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺中，邱議瑩名列全國第9名，賴瑞隆第46名，林岱樺第58名，許智傑第97名。

這項排行榜中，賴清德以62萬9771筆高居聲量第1名，國民黨主席鄭麗文15萬3024筆居亞軍，第3名為民眾黨主席黃國昌11萬5049筆，立委王義川、行政院長卓榮泰、前總統馬英九、民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安分居4至8名。

據了解，邱議瑩聲勢暴漲的原因，包括大造勢活動相當成功，現場湧入5萬人外，歌手許志豪演出時自曝是邱議瑩前助理，肯定邱的認真用心，在threads引發不少討論，網友一面倒認為前助理願意幫前老闆站台，證明邱議瑩是有情有義的好老闆。

此外，造勢現場齊聚民進黨內各派系立委、議員及參選人，還有醫界、農漁會等各行各業代表，再加上前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁團隊成員的表態支持接棒，都讓邱議瑩在大造勢後，相關討論迅速佔據社群版面，形成正向疊加效應，在短短3天內即衝上全國第9名。

陳水扁(右)認同邱議瑩(左)是最強母雞。 圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）

蘇貞昌(左)造場大會表態力挺邱議瑩(右)。 圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）