初選失利脫黨參選？邱議瑩許智傑賴瑞隆林岱樺都說不會

（中央社記者郭建伸台北3日電）民進黨今天舉行高雄市長提名電視政見發表會，針對是否脫黨參選的提問，3位參選人立委邱議瑩、許智傑與賴瑞隆均表示，初選若落選，就是全力支持勝出的候選人。另一位參選人、立委林岱樺在會後記者會時說，只要制度公平，就沒有脫黨參選選項。

政見會在提問階段，提問人陳敏鳳除詢問城市論壇交流與英語教育政策議題，也問及若初選失利是否脫黨參選。她詢問，目前民調數字顯示，4位參選人的支持度都差不多，但對民進黨而言，團結是勝選的重要因素，初選若結束，是否會尊重初選制度產生結果，絕對不會違紀或脫黨參選。

民進黨立委邱議瑩表示，參加初選比賽就要遵守遊戲規則，初選若落敗，她會支持勝出的候選人，希望未來的高雄能持續進步；她強調，不會脫黨參選，也不會不支持同黨參選人，這可請大家放120萬個心。

邱議瑩說，她對自己非常有信心，相信高雄市民會選出最適合的高雄市長。

談及是否脫黨參選，許智傑表示，「百分之一千不可能」，不管誰輸誰贏，都會支持正式提名的候選人，讓高雄贏得勝利。

賴瑞隆則說，這次黨內初選若是他勝出，他會全力團結，一起守護高雄；若獲勝者是其他參選人，他也會全力支持，第一時間就打電話恭喜，因為最重要的責任是守住高雄、守護台灣。

賴瑞隆表示，從去年5月至今的民調，他都是第一名，他有信心能贏得勝利。

林岱樺在3分鐘回答提問時，並未回答是否脫黨參選議題。不過，她在會後記者會回應媒體詢問時說，團結不是一句話、是一個結果，不會脫黨參選是一定的，「只要初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」，現在就是照程序走，今天的政見會也是一個公平制度的步驟。（編輯：林克倫）1150103