初選失利脫黨參選？邱議瑩許智傑賴瑞隆林岱樺都說不會
（中央社記者郭建伸台北3日電）民進黨今天舉行高雄市長提名電視政見發表會，針對是否脫黨參選的提問，3位參選人立委邱議瑩、許智傑與賴瑞隆均表示，初選若落選，就是全力支持勝出的候選人。另一位參選人、立委林岱樺在會後記者會時說，只要制度公平，就沒有脫黨參選選項。
政見會在提問階段，提問人陳敏鳳除詢問城市論壇交流與英語教育政策議題，也問及若初選失利是否脫黨參選。她詢問，目前民調數字顯示，4位參選人的支持度都差不多，但對民進黨而言，團結是勝選的重要因素，初選若結束，是否會尊重初選制度產生結果，絕對不會違紀或脫黨參選。
民進黨立委邱議瑩表示，參加初選比賽就要遵守遊戲規則，初選若落敗，她會支持勝出的候選人，希望未來的高雄能持續進步；她強調，不會脫黨參選，也不會不支持同黨參選人，這可請大家放120萬個心。
邱議瑩說，她對自己非常有信心，相信高雄市民會選出最適合的高雄市長。
談及是否脫黨參選，許智傑表示，「百分之一千不可能」，不管誰輸誰贏，都會支持正式提名的候選人，讓高雄贏得勝利。
賴瑞隆則說，這次黨內初選若是他勝出，他會全力團結，一起守護高雄；若獲勝者是其他參選人，他也會全力支持，第一時間就打電話恭喜，因為最重要的責任是守住高雄、守護台灣。
賴瑞隆表示，從去年5月至今的民調，他都是第一名，他有信心能贏得勝利。
林岱樺在3分鐘回答提問時，並未回答是否脫黨參選議題。不過，她在會後記者會回應媒體詢問時說，團結不是一句話、是一個結果，不會脫黨參選是一定的，「只要初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」，現在就是照程序走，今天的政見會也是一個公平制度的步驟。（編輯：林克倫）1150103
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 677
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 388
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 475
板橋議員葉元之空缺 藍白合有空間
板橋區是新北市行政中心，人口數為新北之冠，約55.4萬人，每到選舉都是兵家必爭之地，本屆議員選舉多達21人登記參選，選舉結果國民黨以5席小勝民進黨4席，後因葉元之轉戰立委成功，空下的1席讓各方虎視眈眈，國民黨接替人選迄今仍未浮上檯面，民眾黨可能由立委黃國昌板橋服務處主任林子宇出線，在將民進黨視為共同敵人的前提下，有空間成為藍白合示範區。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 14
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
林宜瑾提修兩岸條例！王鴻薇諷：千萬別撤案 別拿在野黨當煞車皮
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 109
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 163
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 1 天前 ・ 486
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 248
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 73
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 1 小時前 ・ 12
北捷勇士余家昶告別式！國旗蓋棺致最高敬意
[NOWnews今日新聞]去（2025）年12月19日北捷台北車站與中山站附近發生隨機傷人事件，為阻止兇嫌張文施暴，見義勇為、捨己救人的余家昶不幸身亡，余家昶告別式於今（3）日舉行。台北市長蔣萬安、桃...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5
藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平
政治中心／綜合報導新年第一天，國民黨主席鄭麗文首次以黨主席身分主持中央黨部升旗，但今年幾乎沒有大咖。她致詞時仍跟中國國家主席習近平隔海唱和"九二共識與一中"，綠營希望她譴責中國軍演、要北京尊重"台灣是主權獨立國家"，學者分析鄭麗文需要一場鄭習會，才能壓制住黨內不服她的聲音。主持人：「歡迎主席主席早安。」國民黨主席鄭麗文揮著國旗、笑容滿面跟黨員打招呼，她首次以黨魁身分，參加黨中央元旦升旗。國民黨主席鄭麗文：「一大早麗文參加了中華民國，我們總統府的元旦升旗典禮，在接待室的時候，我就遇見了我們的韓國瑜院長，院長呢看到我第一句話，就說主席妳像白雪公主一樣。」國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）萬綠叢中一點紅，但在黨內似乎失色了，自辦升旗多半是黃復興捧場，立委僅翁曉玲、陳菁徽寥寥數人，去年參與的蔣萬安、連五年都有出席的馬英九都沒到，但她仍持續與中國國家主席習近平同聲唱和，九二共識與一中。中國國家主席習近平：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」國民黨主席鄭麗文：「九二共識就是兩岸同屬一中，我們還是希望能夠，透過對話跟交流來化解歧異。」立委（民）陳培瑜：「成為習近平極權幫兇的鄭麗文，她所應該要做的，是公開要求習近平停止軍演，尊重台灣作為一個，獨立國家的主體。」綠營呼籲鄭麗文"發言站在台灣的立場"，學者分析，她不斷對中國釋放善意，試圖促成"鄭習會"建立黨內威信。國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）政治系教授范世平：「她在國民黨內的地位不穩，我覺得她想要到北京去，獲得習近平的加持給她灌頂，你要先把黨內搞好，一錘定音你在國民黨就是真的黨主席，你去見習近平才會見你，你到時候去見了他回來搞不定，那不就習近平落漆了。」鄭麗文去年在"中國介選"爭議中爆冷上台，如今陷入"越親中"越壓不住黨內，越壓不住黨內就只能越親中的循環，但恐怕離主流民意越來越遠。(民視新聞林彥君、宋弘麟台北報導)原文出處：藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平 更多民視新聞報導賴總統元旦升旗揮手致意？鄭麗文詫異稱：起碼我感覺「沒有」藍大咖缺席黨部升旗？鄭佩芬提「這件事」質疑鄭麗文在清除舊勢力！黃國昌2026新北市長選到底？昔戰友預言「最後結局」民視影音 ・ 1 天前 ・ 26
陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規
前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 360
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 104
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 41