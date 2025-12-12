初選奧步再現？婚外情黑函2天破案 蔡昌達：續追幕後黑手

要聞中心／綜合報導

民進黨高雄市議員擬參選人蔡昌達遭匿名黑函影射涉入婚外情，他痛批初選奧步並提告。警方於11日逮捕涉嫌散播黑函的黃姓男子，經查黃男為黑函中女子的前男友，因報復而捏造事實。蔡昌達除對黃姓男子提告外，也對網路散播者許某提告，並要求警方繼續追查幕後黑手。

蔡昌達到派出所報案。（圖／蔡昌達臉書）

爭取高雄市大寮、林園選區民進黨初選提名的前議員蔡昌達，近期遭一封標題為「某某人婚外情ing」的檢舉信在地方流傳，內容指稱某位民進黨擬參選人涉入婚外情，雙方還存在不明金錢往來，並強調對方背景很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應。蔡昌達立刻主動跳出來澄清並表示堅定提告，黑函中提到的女子也於前幾日至新興分局報案。

廣告 廣告

案經檢察官指揮偵辦，警方於11日拘提涉嫌散播黑函的黃姓男子，警詢後依妨害名譽等罪嫌移送偵辦。蔡昌達11日透過臉書發文表示「破案了！造謠者已抓到，續追幕後黑手中」，感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐的前男友，為報復而捏造事實，牽連到他。

蔡昌達指出，儘管已逮到人，但他認為事情沒有那麼簡單，11日特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，並希望警方繼續追查幕後黑手，還他清白，端正選舉風氣。蔡昌達強調，如今真相已經水落石出，如果有心人士還想繼續操作、散播不實消息，一定告到底。

蔡昌達進一步分析，這起事件表面看來，是他人情感糾紛牽連到自己，但事情真有這麼簡單嗎？背後有沒有人教唆指使？他質疑，同樣的黑函4年前初選時就出現，當時還沒這麼明目張膽，這次卻四處廣傳，難道不是故技重施，意圖再次影響選情嗎？蔡昌達表示，在知道黑函是黃男所為後，立刻到派出所正式提告，也對網路散播者許某一併提告，並請求繼續追查幕後黑手。如果日後發現其他指使者，一定追究責任，絕不容忍。

延伸閱讀

自曝被羈押1年讀破百本書 柯文哲期許成曼德拉走出仇恨

批賴清德把司法當政治工具 柯文哲怒轟：比蔡英文還糟糕

出手反制藍白？賴清德突邀51綠委明便當會 對爭議法案共商國是