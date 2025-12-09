初選奧步又來了？高雄議員參選人蔡昌達遭黑函爆「婚外情ing」喊話提告

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026大選不到一年，近日卻流傳出一封標題為「民進黨XXX婚外情ing」的黑函，影射某參選人對婚姻不忠。對此，有意代表民進黨參選高雄市議員的前副議長蔡昌達今（9）日表示，他4年前也遭婚外情黑函攻擊，落選成為奧步的犧牲品，這次他將堅定提告，透過司法追查黑函幕後黑手端正選風，自證清白，更不容許選情再次被莫名其妙的逆轉。

有意代表民進黨參選高雄市議員的前副議長蔡昌達今（9）日表示，這次他將堅定提告，透過司法追查黑函幕後黑手端正選風，自證清白。（取自蔡昌達臉書）

蔡昌達為民進黨籍，曾任高雄市議會第一屆、第二屆議長，他4年前參加高雄市第11選區（大寮、林園）市議員初選時，原本黨內初選民調遙遙領先，卻被突如其來的婚外情黑函攻擊，雖事後證實對方是他太太也認識的朋友，但最後民調卻落後行政院南部聯合服務中心執行長洪村銘、現任市議員韓賜村，無緣市議員選舉。

廣告 廣告

「初選奧步又來了！」蔡昌達今日透過臉書表示，這次初選他一樣穩定領先，卻再次受到同樣的黑函攻擊，甚至情節複製貼上，連改都不改。面對相同的惡質操作再次上演，他決定正面出擊，向檢調提告，決心要揪出制作黑函的有心人士及幕後黑手，維護自身清白，而被牽涉的友人也表示要揪出造謠者，也將提告。

更多FTNN新聞網報導

發文挺林岱樺被罵翻！林佳龍出面說明：支持她捍衛自己的權利

柯志恩設競選看板 許智傑給祝福：支持有利高雄的財劃法

檢驗出包高雄市府拖一週才認烏龍 國民黨團要求陳其邁全額賠償損失

