初選定案！賴瑞隆代表民進黨出征高雄市長 宣示接棒光榮、迎戰2026

▲初選定案不是勝負而是責任起點，賴瑞隆：團結高雄、迎向黃金十年。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民主進步黨高雄市長初選結果正式出爐，立法委員賴瑞隆今（13）日稍早臉書發表聲明表示，將代表民進黨參選高雄市長，並向全體高雄市民表達最誠摯的感謝。他強調，這份支持不是個人的勝利，而是市民對延續高雄光榮、持續前進的共同期待。

賴瑞隆指出，初選只是階段性任務，沒有個人勝負，所有參與者都是為了高雄全力以赴。他感謝一路相挺的戰友與支持者，並強調，這段過程讓團隊更加成熟，也再次印證「唯有團結，才能守住高雄、延續光榮」。

賴瑞隆表示，正如政見會中所言，初選中的四位候選人彼此不是對手，而是同一支「高雄隊」的隊友。真正需要共同面對的，是新時代所帶來的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰，唯有凝聚力量，城市才能穩健向前。

他進一步提出「三個優先」承諾：第一，團結所有力量，讓高雄成為一支沒有內耗的團隊；第二，2026年共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮；第三，打造一座無分黨派、跨世代共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

回顧高雄過去二十年的發展，賴瑞隆表示，謝長廷、陳菊與陳其邁三位市長以遠見與承擔，為高雄奠定深厚基礎。如今高雄正站在關鍵時刻，接棒的責任重大，他將以謙卑的態度傾聽市民心聲，延續並開創屬於高雄的嶄新黃金十年。

賴瑞隆也分享，初選期間走遍高雄38個行政區，親眼看見山海河港的壯麗風景，親手握緊每一雙努力打拚的手，讓他更加堅定初心，也更清楚市民的期待。他形容，高雄就如同這座城市的精神，歷經淬煉、不斷成長，因團結而偉大。

展望未來，賴瑞隆強調，將持續以真誠、無畏、專業與熱情，全力承擔城市未來的重任。明天起，團隊將全面就位，強化「高雄隊」戰力，守護高雄的信念絕不停止。他也期盼市民持續給予監督與支持，攜手「工作、工作、再工作」，在2026年守住高雄，共同打造更美好的未來家園。臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/1BLHb18v7D/?mibextid=wwXIfr。（圖╱臉書截圖）