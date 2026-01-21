初選就是「七三制」！鄭麗文強調不因個別要求改遊戲規則

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨2026縣市長選舉提名作業，在多個縣市面臨參選人對初選規則爭議，引發參選人齟齬。國民黨主席鄭麗文今（21）日在中常會重申「初選制度就是全民調70%、黨員投票30%的『七三制』」，提名制度一定要合乎黨內程序和遊戲規則，不會因為任何一人的特殊需要而改變遊戲規則，否則每個縣市都有特殊要求和不同考量，制度就蕩然無存，爭議就會不斷產生，也難以要求黨內團結。

國民黨主席鄭麗文在中常會談話強調，不會因為任何人的特殊需要而改變初選遊戲規則。（圖／國民黨）

國民黨在台中市長、新北市長、新竹縣長提名協調都出現爭議，協調不成將進入初選階段，參選人對初選規則的「七三制」也有意見。

鄭麗文今在中常會指出，黨內提名作業一直非常積極推動中，因大家高度關注，黨內有些地方競爭非常激烈。她表示，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，大開大闔遵守制度，大家願賭服輸，沒有內定人選、沒有黑箱作業。

鄭麗文強調，公平的遊戲規則才是奠定黨團結的基礎，有競爭就有各種選舉手法出現，大家在爭取過程中難免會有爭執，多年來大家是選舉老將，應該可用平常心看待。

鄭麗文指出，黨在各級選舉有完整的初選辦法，在進行初選前，如果可以協調就盡量協調。最近的協商過程中，多數都是藍營執政縣市，既然並非艱困選區，有超過一名以上參選人應該是正常的事，黨內人才濟濟，大家希望為民服務，重點是有沒有辦法順利產生代表地方的最強人選。

鄭麗文也以宜蘭縣的協調結果為範例，她表示議長張勝德和立委吳宗憲協調，願意透過內參民調機制，兄弟登山各自努力，同時約定二月底前完成作業，宜蘭就不會走入正式初選階段。

在新竹縣長部分，鄭麗文說，立委林思銘已公開表示退出，現在積極投入選舉的有陳見賢和徐欣瑩，過程中縣長、議長、地方和中央黨部都共同參與協商，各縣市都是如此，有意參選同志的意見如果無法形成共識，就進入正式初選程序。

至於初選規則問題，鄭麗文說，黨的初選有明文規定，就是「民調七成，黨員投票三成」，距離最近一次的初選就是徐巧芯與費鴻泰之爭，也是七三制，最後費鴻泰非常有風度，徐巧芯也不負所託，展現戰力。進入初選程序，協商就停止了，黨會公告領表、正式登記，這時候只要符合資格規定者，都可參加初選；等截止登記，合格的參選人可再協商，改變七三的遊戲規則，但必須是共識決；如果依然沒共識，就回歸黨的規定。

鄭麗文也說，有人質疑陳見賢仍擔任黨職，有不公的疑慮，「只要還在協調階段，有沒有黨職都不是考慮問題，」只要正式進入初選，領表登記成為參選人，就必須請假，因為會有球員兼裁判的疑慮，在此之前，國民黨沒有要求要求辭黨職或請假的規定。她以文傳會主委吳宗憲為例，指吳也有黨職，但宜蘭沒有進入初選，她不會要求吳辭職或請假。

鄭麗文說，這是大家行之有年的遊戲規則，提名辦法也在中常會通過，黨中央在協商過程會一再向參選人說明流程和作業，以免有所誤會。

另外在台中市長選舉協調，鄭麗文強調，她說過「手心手背都是肉」，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都是一流人才，長期深耕台中，更是忠貞黨員，這是好事，大家不要緊張、也不要太過焦慮，尤其在藍營執政下成績斐然，市政滿意度高，超過一人以上爭取很正常。

鄭麗文也說，市長、議長都很關切選情，秘書長李乾龍也奔走多趟，大家認為黨中央該做的，他們都有做，最重要還是參選人的意志和意願，沒有人可以強迫任何人做他不願意做的事。參選人有不同想法和堅持，黨部會不斷溝通，一次不成可以第二次，大家不需過度焦慮。

鄭麗文說，個別候選人有不同習性、脾氣和喜好，但起碼目前，在台灣內外交迫的特殊艱困處境，大家有很深的覺悟，在野力量必須團結，國民黨必須勝選，2028必須政黨輪替，這時候絕對不能親痛仇快，不管初選或協調過程如何，她對贏得大選有高度信心。

鄭麗文也呼籲全黨，大家用平常心看待提名協調，在提名或初選結束後，既然是黨內同志，不要忘記真正的對手和敵人是誰。



