初選廝殺！陳亭妃取景必比登店推形象片 20名議員相挺林俊憲參選

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選競爭白熱化，陳亭妃發布最新競選影片，選在台南必比登羊肉名店拍攝，道出女性韌性與從政心境；至於與她廝殺激烈的林俊憲，則是有台南市議會20位同黨議員聯合開記者會力挺他參選市長；國民黨這邊，謝龍介合體柯志恩宣傳農產品，陳以信近期則是拋出老屋變社宅政見，爭取青年支持。

點上一碗羊肉湯與麵線，陳亭妃坐下來，緩緩道出這句話，立委(民)陳亭妃說：「一輩子的青春，打拚，都留在這個地方。」不只呈現羊肉店故事，也與她從政心境，不謀而合，立委(民)陳亭妃說：「我們一樣用女性的特寫，我們要讓大家看到台南第一位女市長的不一樣。」

民進黨台南市長黨內初選，陳亭妃獨立跑選戰，力拚爭取出線，推出的最新形象短片，取景必比登名店，立委(民)陳亭妃說：「進入到初選，大家就是要團結。」喊話要團結，但黨內其實打得火熱。

台南市議會民進黨團說：「都支持林俊憲。」包括議長邱莉莉在內，20位議員聯合召開記者會，力挺林俊憲參選台南市長，台南市議長(民)邱莉莉說：「(林俊憲)對於國家，對於台南這塊土地的付出，有目共睹。」

林俊憲這一邊打出團體戰，對於對手持續推宣傳短片，林俊憲說他有自己步調，立委(民)林俊憲說：「與民進黨團幾乎所有的議員，我們在過去每一週，都有提出類似這種所謂的市政藍圖的規劃，這個想參選的人都必須，這個一定會受到民眾的檢驗。」

「憲.妃」正面對決廝殺激烈，而國民黨這一邊，立委(國)謝龍介VS.立委(國)柯志恩說：「杉林的苦瓜，杉林的苦瓜。」立委(國)謝龍介說：「這苦瓜你如果會煮，把它剖開。」

謝龍介合體柯志恩，宣傳農特產品鎖定農民族群，至於藍營同樣爭取，台南市長參選提名的陳以信，則是拋出老屋變社宅政見，爭取青年族群支持，藍綠兩黨黨內競爭，初選之戰打得火熱。

