南部中心/蘇晟維、謝耀德、廖錦雄 高雄報導

高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆確定出線之後，17日馬不停蹄先車掃謝票，接著又到內門，出席新動物園的開幕活動，初選後再度與昔日對手邱議瑩、許智傑合體，三個人互動也十分頻繁，展現團結氣勢，另一頭，國民黨主席鄭麗文，也到高雄為柯志恩拉抬聲勢。

初選後三人首見面 賴瑞隆合體邱議瑩、許智傑展團結

賴瑞隆17日出席高雄市府活動，初選後首度與邱議瑩及許智傑公開同台。（圖／民視新聞）

出席內門全新的景點"野森動物學校"開幕典禮，大家還不忘讓立委賴瑞隆移到陳其邁旁邊的C位，凸顯團結氣勢，地方鄉親看到賴瑞隆，也紛紛圍上前，為他加油打氣，民進黨初選結果出爐，賴瑞隆將代表民進黨參選下一屆的高雄市長選舉，經過了四強對決，再度許智傑與邱議瑩見面，頻頻私下交頭接耳，更與許智傑約好，之後還要再見面商討選舉事宜。

廣告 廣告

初選後三人首見面 賴瑞隆合體邱議瑩、許智傑展團結

賴瑞隆17日出席高雄市府活動，初選後首度與邱議瑩及許智傑公開同台。（圖／民視新聞）

面對記者詢問，賴瑞隆說：「最近努力，就是選舉忙碌有瘦下來。」賴瑞隆更笑稱自己為了初選瘦了一圈，不但週六早上，先去謝票，感大家初選的支持，下午再跑活動，持續為大選努力，賴瑞隆說，「我們會全力以赴團結一致，然後大家一起來守住高雄。」

初選後三人首見面 賴瑞隆合體邱議瑩、許智傑展團結

國民黨主席鄭麗文到高雄市黨部參加黨員培訓，為柯志恩助陣。（圖／民視新聞）

而另一頭，國民黨主席鄭麗文，也特別到高雄做黨員培訓，更拉著柯志恩一起比愛心，鄭麗文還開玩笑，說現在庫存很多紓壓球，需要大家幫忙為柯志恩募糧草，國民黨主席鄭麗文說，「萊爾校長的所有的周邊產品，我們還是在這邊再一次的呼籲，大家不但要購買，我們柯志恩委員已經被正式提名了，現在已經進入是選戰狀態了，選舉選戰是很需要糧草的。」

初選後三人首見面 賴瑞隆合體邱議瑩、許智傑展團結

賴瑞隆與許智傑約好，之後要再商討選舉相關細節。（圖／民視新聞）

鄭麗文笑說，「來到高雄我永遠都誤判，永遠都穿太多了。」笑稱高雄的天氣每次都害她誤判穿錯衣服，就不知道到年底大選，高雄的民意氣候，是否有讓她準確預判，2026高雄市長選戰，藍綠參選人就定位，選戰鳴槍起跑。

原文出處：初選後三人首見面 賴瑞隆合體邱議瑩、許智傑展團結

更多民視新聞報導

林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

加油趁早！伊朗內亂拉抬國際油價 台灣汽、柴油下週預估漲幅曝光

BTS高雄開唱飯店房價翻5倍！內行教「1招」省到笑出來

