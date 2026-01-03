初選後團結不脫黨？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都承諾了 林岱樺沒說話

民進黨2026高雄市長提名政見發表會今天登場，被問及初選結束後會不會團結？綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都表示，若初選落敗，會遵守遊戲規則，支持勝出者；而林岱樺則是重申政見，但並未回應初選後是否會團結。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

邱議瑩表示，參與初選，只是為了讓大家選出一個最合適、最能代表民進黨、最能戰勝國民黨的候選人，我們不是要來這裡殺的你死我活，而是要把我們對於這個城市的願景、想望，讓高雄市民清楚瞭解。當然，參加了初選的比賽，就要遵守遊戲的規則。

邱議瑩強調，「初選如果落敗，我會支持勝出的那位候選人。」我們希望未來的高雄還要持續的進步，只有讓高雄持續進步，高雄的榮光才能夠持續的展現，所以她不會脫黨參選，也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放120萬個心，「但是我對於我自己非常有信心，我相信高雄市的市民會用雪亮而且智慧的眼光，選出最適合來承接陳其邁，最適合開創新未來的新的高雄市長參選人，那就是邱議瑩。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺則是用3分鐘的時間，重新論述一遍她的政見包括一纜二塔三黃金、三大護國產業、五大區域亮點、十大AI好生活，以及城市外語政策。但對於初選過後是否團結、有無脫黨參選可能？林岱樺並未有所回應。

許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

對於是否會脫黨參選，許智傑強調，「我不可能，1000%不可能啊，我想這個是我們自己的黨，那我們不管誰輸誰贏，最後我們一定要支持我們候選人，讓高雄市最後贏得勝利」，他也希望大家支持自己，讓我們一起努力，一起勝利，一起讓高雄贏。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆則說，這一次的黨內初選，獲勝的我們絕對全力支持，落敗的我們也絕對全力的支持，「如果最後獲勝是賴瑞隆，賴瑞隆會全力的守護大家，團結大家一起來守住高雄；如果最後的獲勝的是其他人的話，賴瑞隆也會全力的支持他，第一時間就電話恭喜他，同時全力的支持他，因為我們最重要的責任是守住高雄、守住台灣，守護台灣。」他也不忘強調，從5月到現在的為止的民調，自己都是第一名，有信心贏得最後勝利。

