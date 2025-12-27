初選後如何支持對方？林俊憲、陳亭妃這樣說

▲民進黨台南市長初選政見會在今晚登場，林俊憲、陳亭妃正面交鋒。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚間登場，對於初選後如何團結？綠委林俊憲表示，民進黨不怕初選，他也說過，他會接受初選的結果；陳亭妃則說，對她來說這不是問題，當年參與初選失利的她，也站出來替黃偉哲造勢。

針對民進黨2026台南市長初選，今晚8時舉辦電視政見發表會。資深媒體人林育卉提問時，關切初選過後，如何支持勝出那位對手？

林俊憲說，民進黨不怕初選，民進黨初選已經20幾年了，「初選最重要的，就是每一個黨員要盡你的實力、遵守黨的規矩」。

林俊憲提到，他早就公開說，初選的結果他接受，「我若是不贏，我支持我的對手，我若是贏，你要支持我」，而他也在等陳亭妃做同樣的承諾。

林俊憲說，他相信已經「團結」好民進黨，有25名議員支持他，另有3名立委支持，這是他組新的台南隊，要打贏2026選舉，最重要就是要團結，尤其是在初選過後。

陳亭妃則說，這個問題對她不是問題，當時她也站出來黃偉哲的造勢。她說，在這段時間主席賴清德說，不要黨內互打，也希望在這樣的團結氣氛之下，大家就別黨內互打，也不要懷疑別人。

陳亭妃說，她在所有的民調都是贏的，所以對她不是問題，且8年前她就參選過初選，「我就站在黃偉哲的台上了，我相信畫面可以證明一切」。

