初選後挺對方？林俊憲喊「贏了支持我」 陳亭妃：沒這問題別黨內互打

記者詹宜庭／台北報導

林俊憲表示，如果他沒勝出，就會支持對手。（圖／翻攝畫面）

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，在媒體學者提問環節，媒體人林育卉問及「初選過後，會如何支持勝出的對手？」對此，林俊憲回應，如果他沒勝出，就會支持對手；如果他贏了，對方也應該支持他。陳亭妃則說，8年前她與現任台南市長黃偉哲初選時，就已證明這樣的問題對她來說根本不是問題。

林俊憲表示，民進黨不怕初選，初選制度已實施20多年，民進黨是全國第一個實行民主初選的政黨。初選最重要的，就是每一位黨員要遵守黨的規定，所以他很早就公開表示，初選結果他會接受；如果他沒勝出，就會支持對手；如果他贏了，對方也應該支持他，而陳亭妃也做出了相同的承諾。林俊憲強調，黨內競爭行之有年，而且他已經將民進黨大部分力量團結起來，外界也都看見，目前已有25位議員與3位立委表態支持他，這就是所謂的「新台南隊」。因此，民進黨要在2026年選戰中勝出，最重要的關鍵就是團結，尤其是在初選結束之後。

陳亭妃則指出，8年前她與現任台南市長黃偉哲初選時，就已證明這樣的問題對她來說根本不是問題。當時兩人初選過後，仍互相幫忙輔選，所以她並不擔心類似情況。她也提到，近期民進黨主席、總統賴清德一直強調「不要黨內互打」，而她也希望能在團結氣氛中進行競爭，不互打、不懷疑任何人。陳亭妃表示，根據目前所有民調，她都是領先的，因此對她而言，這次初選並非問題，且8年前她初選結束後就站上黃偉哲的台上輔選，畫面可以證明一切。

陳亭妃說，8年前她與現任台南市長黃偉哲初選時，就已證明這樣的問題對她來說根本不是問題。（圖／翻攝畫面）

