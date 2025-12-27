初選後支持對方？林俊憲稱「等對手承諾」 陳亭妃：8年前也挺黃偉哲

民進黨台南市長提名政見會，立委陳亭妃。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委林俊憲、陳亭妃各不相讓，兩人今（12/27）晚在黨內提名人政見會碰面。對於初選結束後，會如何支持勝出的對手，林俊憲表示，他很早就說了，接受初選結果，他一直在等陳亭妃做同樣承諾；陳亭妃說，8年前她跟黃偉哲就有拚初選的經驗，初選後就幫黃偉哲大力助選，這不是問題。

民進黨今晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，在媒體學者提問環節，綠色和平電台節目主持人林育卉提問，初選過後，會如何支持勝出的對手？

廣告 廣告

林俊憲回應，民進黨不怕初選，這已經20幾年的傳統，而且民進黨是全國第一個實施民主初選的政黨，初選最重要的就是黨員要盡責任、遵守黨紀，所以他很早就說了，接受初選結果，「我如果輸了，我支持對手；如果我贏，你就要支持我啊！我也在等陳亭妃做這樣的承諾！」

林俊憲強調，自己已經把民進黨在台南團結好，「包含20多位議員、3位立委支持我，要打贏2026最重要就是團結，尤其初選過後。」

陳亭妃則說，8年前她跟黃偉哲就有拚初選的經驗，初選後就幫黃偉哲大力助選，這不是問題，而且黨主席賴清德一直說不要黨內互打，「我們也希望在團結氣氛下，既然團結，大家就不要黨內互打，不要猜測、懷疑任何人。」

陳亭妃強調，她在所有民調都是贏家，8年前她就參加過初選，初選後自己就站在黃偉哲的台上，畫面可以證明。

更多太報報導

綠台南市長政見會今登場 林俊憲揚言「已整合台南隊」：有信心一定勝利

陳亭妃不滿初選「內參民調」流出 民進黨：從未對初選執行民調

不滿「不明民調未揭露必要資訊」 陳亭妃籲比照選罷法規範維護初選公平