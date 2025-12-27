初選後是否力挺對手？ 陳亭妃、林俊憲同聲強調黨內要團結

民進黨立委陳亭妃（左）及林俊憲（右）角逐提名參選台南市長。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

民進黨今（27）日晚間舉辦「台南市長提名政見會」，邀請立委陳亭妃與林俊憲親自向選民說明參選理念、施政核心與具體政策方向。隨著黨內初選時程逼近，選情逐漸升溫，外界也關注兩人在競逐提名的過程中，是否能在初選結果出爐後展現團結、相互支持。

在政見會中，綠色和平電台主持人林育卉提問，若在初選中落敗，如何支持對手？。對此，陳亭妃與林俊憲分別作出回應。

陳亭妃表示，8年前她與黃偉哲進行市長初選時，即便未能勝出，仍站上競選舞台為對方助選。她也提到，賴清德主席此前多次呼籲黨內不要互打，在團結的氣氛下，同志之間不要以懷疑的態度揣測彼此，而她也在多項民調中處於領先，所以對她而言，並不是問題。

林俊憲則指出，民進黨的初選制度已行之20多年，是全台第一個實行黨內民主初選的政黨。他強調，初選最重要的是參與機制的同志必須遵守黨規，若初選結果他落敗，將全力支持對手；若自己勝出，也期盼黨內同志同樣給予支持。他並補充，目前已獲得25位地方議員及3位台南籍立委的支持，認為團結才是贏得選戰的關鍵。

