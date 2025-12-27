初選後會挺勝出者？陳亭妃：我民調都贏 林俊憲喊「等她承諾」

民進黨2026年台南市長初選今天（27日）舉辦電視政見發表會，對於初選過後，會如何支持勝出的對手，綠委林俊憲表示，會接受初選結果，但若他贏了，也希望綠委陳亭妃支持他，並等待她做出同樣的承諾；陳亭妃則說，自己在所有民調都是贏的，過去她參選初選失利後，也曾為台南市長黃偉哲站台輔選。

林俊憲。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲表示，民進黨不怕初選，民進黨已舉辦黨內初選二十幾年，而初選最重要的，是每位黨員要盡自己的責任，遵守黨的規矩，「我早就公開說，初選的結果，我接受，我如果沒贏，我支持我的對手；但我如果贏，你要支持我，我也等亭妃委員做出同樣承諾。」

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

林俊憲說，黨內競爭難免，但民進黨不怕，這種黨內已經有二十幾年。他也相信，自己已經把民進黨大部分都團結起來，台南有25議員、3位立委支持他這就是他組的、新的台南隊，未來民進黨在台南要打贏2026選舉，最重要的就是要團結，尤其是在初選過後。

黃偉哲。（圖／翻攝林俊憲臉書）

陳亭妃表示，這對她來說不是問題，當時她也站上舞台，幫黃偉哲大力助選。這段時間，黨主席賴清德也一直說不要黨內互打，希望在這樣的團結氣氛之下，大家不要黨內互打，也不要懷疑任何人。她在所有民調都是贏的，「這對我來說不是問題」，8年前她就參加過初選，後來也站在黃偉哲的台上，相信畫面可以證明一切。

