初選後果然「不演了」？ 邱議瑩又出腳了！

民進黨立委邱議瑩過去問政風格「火爆」、有「動手動腳」的法院認證紀錄，被外界視為「恰北北」。月前她角逐黨內高雄市長初選時，特別澄清她其實「很溫柔」。如今初選未獲提名，邱議瑩今早（28日）在立法院中興大樓趕搭電梯時，再度施展「天殘腳」擋住電梯門；巧的是，獲提名參選高雄市長的賴瑞隆正接受聯訪，當下形成有趣畫面。

民進黨立委邱議瑩一招「天殘腳」擋住電梯門時，同黨競爭獲提名參選高雄市長的賴瑞隆正在受訪。（中天新聞）

立法院中興大樓為立委辦公大樓，一樓大廳向來是媒體採訪朝野立委回應時事議題的場所；不少立委或拜會的訪客，也會在大廳電梯門口等候搭乘，準備上樓。

由於立委們彼此常因政黨對立，或是選舉競爭對手的緣故，現場經常上演「王不見王」或「互相較勁」的劇碼，媒體今早就恰巧捕捉到綠委們互動的有趣畫面。

民進黨立委邱議瑩等候電梯時，完全無視賴瑞隆正在受訪。（中天新聞）

民進黨提名參選高雄市長的賴瑞隆上午在中興一樓大廳接受媒體聯訪，回應時事議題，一旁等候電梯的邱議瑩完全無視現場採訪存在，且不斷觀望哪一部電梯可能率先抵達一樓大廳，後來3部電梯先後抵達，時間差約1秒鐘。

邱議瑩似乎不願在現場多待片刻，於是急忙走向中間的電梯，但該電梯門正準備關門，邱議瑩「說時遲、那時快」，立刻「神速」出腿，以一招「天殘腳」擋住電梯門，待電梯門重新開啟後進入電梯；當時賴瑞隆仍在回應時事且侃侃而談，兩者形成有趣畫面，有如「一切盡在不言中」。

民進黨立委邱議瑩趕搭電梯，未料該部電梯已準備關門，當時兩側的電梯門都完全敞開讓人進入。（中天新聞）

