初選後破冰！ 陳亭妃週二會議長邱莉莉 盼加速整合

民進黨台南市長初選，兩名對手林俊憲與陳亭妃廝殺激烈，其中，在28席議員中，林俊憲就獲得19席議員相挺，還有5名無黨籍議員，初選確定由陳亭妃出線，面對選前黨內的撕裂，陳亭妃展開「大和解」，強調第一時間都一一打電話，跟議長邱莉莉及挺憲議員，約定明（20）日在議會見面，尋求黨內整合，也將針對接下來的選戰操作交換意見，團結一致力 拚 年底選戰。

黨內初選勝出，陳亭妃沒有歇息，繼續積極跑行程，一早就主持溪北區，糖鐵廊帶振興前導計畫會議，只是在初選期間，對手林俊憲在28席議員中，就獲得19席議員相挺，還有5名無黨籍議員，面對初選前黨內的撕裂，陳亭妃說，已經一一致電挺憲議員，後續也將跟議長邱莉莉會面。

立委(民)陳亭妃說：「基本上我安排的部分是拜訪邱莉莉議長跟林志展副議長，那當然如果有更多的議員參與的話，那麼就由議長他們安排。」只是初選期間，邱莉莉砲轟陳亭妃火力猛烈，這次的會面堪稱是「破冰協商」。

台南市議會民進黨團總召李宗翰說：「議長有在跟其他的議員同仁討論過，這件事情怎麼溝通對於未來民進黨的勝選團結是比較好的，那有議員同仁提出或許大家一起見面，這會是一個比較有效率的方案。」

雙方已經約定1月20日在市議會內協調，除了要快動作進行黨內整合，也將針對未來「母雞帶小雞」，運作細節交換意見，陳亭妃還說，也已經跟黃偉哲市長約好會面，還希望能夠拜會總統賴清德。

立委(民)陳亭妃說：「我們也拜託了我們黨的祕書長，來約我們賴清德主席，希望我可以去做拜訪請益的動作。」陳亭妃強調，希望讓黨內團結避免分裂，全力力拚年底選戰，能夠全壘打過關。

