初選後續整合 陳亭妃：互信最重要、不必用簽署來證明 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲間的「妃憲大戰」餘波未歇。部分「挺憲派」市議員日前要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明三點協議保證」，作為整合象徵，但陳亭妃並未在現場簽字，引發黨內關注。

林俊憲今（21）日表示，這不只是台南的隱憂，更是一場危機，大家不能假裝這道裂痕不存在。他也直言，若未來陳亭妃向總統賴清德請益，賴總統一定會請她「趕快簽字」，展現團結態度。

對此，陳亭妃於民進黨提名記者會後指出，外界可能不了解當天現場狀況。她說，所謂「清廉、勤政、愛鄉土」的價值，大家本來就高度認同，絕對沒有任何折扣空間；但在毫無預期的情況下，臨時遞出連署文件，對所有提名人而言都是前所未有的狀況。

陳亭妃質疑，若以「切割」作為簽署前提，「一個人要怎麼跟另一個人切割？」她認為，若今天簽了要求切割的文件，未來是否又會被追問要再與誰切割，這樣的標準恐怕會無限延伸，反而模糊團結本質。

陳亭妃指出，三點協議中第二點載明「不得替其他黨派助選」，但當天現場其實有無黨籍與其他政黨人士出席，若當場簽署，是否意味著未來不能替他們站台，實務上也存在解釋空間。

陳亭妃強調，自己早已多次對外清楚表態，未來台南市議會正副議長一定支持民進黨人選，這在多次訪問中都已說明。她表示，理解部分議員希望透過書面方式建立安全感，但若所有人都已連署、只剩她一人等待簽字，反而讓人感覺彼此互信不足。

陳亭妃最後表示，整合的關鍵在於信任與向前看，議員與黨內同志若有任何需要與期待，都可以直接溝通協調，「不一定要用簽署，來證明彼此的忠誠與立場」。

照片來源：CNEWS匯流新聞記者潘永鴻攝影

