初選後開啟謝票行程 賴瑞隆：持續與3位初選對手溝通

民進黨高雄市長初選結果13日揭曉，確定由立委賴瑞隆代表綠營參選高雄市長，賴15日起展開一連4天的謝票行程，他表示，感謝高雄市民的支持，這2天也持續和3位初選對手溝通，感謝他們在第一時間給予肯定與鼓勵，相信團結的民進黨可以贏得年底大選。

賴瑞隆指出，初選結束後，他13、14日到台南陪同立委林俊憲掃街，15日則開始自己的高雄謝票行程，感謝所有的高雄市民，前鎮、小港是大家開始栽培他的起點，所以謝票首站從前鎮、小港開始，未來會持續到每個選區感謝大家的支持。

賴瑞隆表示，這2天他持續和3位初選對手溝通，也謝謝他們在第一時間給予肯定、鼓勵和支持，他相信團結的民進黨、團結的高雄，會獲得年底大選的勝利，他會全力以赴，延續前幾位市長謝長廷、陳菊及陳其邁的成果和政績，讓高雄更好，也守護台灣的自由民主。

賴瑞隆也提到，高雄初選結果13日揭曉之後，林俊憲除了在第一時間恭喜他之外，也邀請他協助陪同車掃，林俊憲是他在立法院的好戰友，過去在立法院也有非常好的問政成績，對台南有非常深厚的情感，所以於公於私他都想過去陪同林車隊掃街，希望會有很圓滿的結果。

賴瑞隆強調，民進黨是一個民主的政黨，相信大家都會充分尊重最後的結果，不管是誰勝出，他們都希望大家要團結在一起，一起來守護高雄、守護台南，讓民進黨的執政成果能夠得到市民的肯定，讓南高能夠持續來進步繁榮發展。

