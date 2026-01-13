初選惜敗 許智傑恭喜賴瑞隆：一起守住高雄

▲許智傑初選惜敗，第一時間恭賀賴瑞隆出線並強調要團結一致守住高雄。（圖／翻攝自許智傑臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此立委許智傑也在第一時間恭喜賴瑞隆，強調面對未來的挑戰，將會團結一致，守住高雄，「一起為高雄的發展努力」。

面對初選結果不如預期，許智傑也在民調公布後發表聲明，感謝市民朋友這段時間給予其支持和肯定。

許智傑說，初選結果出來要恭喜賴瑞隆，而面對未來的挑戰，將會團結一致，守住高雄，「一起為高雄的發展努力」。

