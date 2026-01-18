初選打破「德意志」逆勢出線 網翻出賴清德議會嗆陳亭妃妹畫面

民進黨台南市長初選民調15日結果出爐，由民進黨立委陳亭妃擊敗同黨立委林俊憲出線。儘管陳亭妃在初選階段民調一路領先，但是相較林俊憲是總統賴清德嫡系子弟相比，最終結果也讓人意想不到。臉書粉專找出賴清德過去擔任台南市長的質詢影片，他罕見開嗆同黨市議員、陳亭妃的妹妹陳怡珍，引發各界討論。

賴清德初選階段力挺子弟兵林俊憲。（圖／報系資料照）

臉書粉專「刺綠酸水」16日發布一段影片，內容為賴清德擔任台南市長時期，同黨市議員陳怡珍在質詢市府祕書長時，引起賴清德當場出言教訓的畫面。賴清德要求陳怡珍注意問政風格，過程中甚至扯到陳亭妃，讓現場氣氛一度陷入尷尬。

陳亭妃妹妹、台南市議員陳怡珍。（圖／陳怡珍臉書）

影片中可見，賴清德當場對陳怡珍表示：「妳阿姊(將來)也會作市長啦！所以妳對局處長要有基本的尊重！」他接著說：「陳議員，妳是新科的議員，妳有很好的條件，所以我希望妳在做基層服務，也要注意一下妳本身的那個...」話還沒講完，賴清德就把頭一甩，似乎氣憤難消，翻白眼後坐下。

面對市長的指責，陳怡珍當場回應，「是他不尊重我，我不會這樣子！謝謝市長，謝謝市長！」她還表示，「所以我用心服務啊！理性問政，用心打拚，得不到市長的支持，我很難過啊？」顯露出委屈之情。

粉專「刺綠酸水」在貼文中直呼，「這個市長好傲慢，好大的官威啊！當市長不尊重議員，現在不尊重國會？」將賴清德過去在台南市議會的態度，與現在面對立法院的作為相互對照。

