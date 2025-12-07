初選拚出線！陳素月彰化造勢 蔡其昌也來了
[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣長將在本月15至18日進行初選民調作業，彰化縣長擬參選人陳素月今（7）日下午於社頭舉行「團結彰化大誓師」造勢，現場湧入超過3000人力挺，更是初選前最大場造勢活動，包括立委蔡其昌、林楚茵、彰化縣前縣長魏明谷、台北市議員簡舒培、作家吳音寧等黨內同仁及台語流行音樂歌手吳美琳皆到場站台，展現團結彰化的強大氣勢，陳素月更強調，自己有能力成為「會做事的縣長」，把中央經驗、資源與專業帶回家鄉，以務實行動帶領彰化加速進步，為彰化人打造幸福的彰化。
陳素月表示，自己從基層服務做起，曾分別擔任翁金珠和魏明谷的國會助理，以及兩屆縣議員、四屆立法委員，一路走來都在為更好的彰化打拼，更始終堅持「做得到、做得好」的政治價值。這些年來，她用執行力獲得鄉親「會做事」的肯定，這次希望獲得縣民朋友的支持，從黨內初選脫穎而出，她有能力成為「會做事的縣長」，把中央經驗、資源與專業帶回家鄉，以務實行動帶領彰化加速進步，為彰化人打造幸福的彰化。
「彰化值得更好，不能再停頓」陳素月強調，未來若執掌縣政，將積極推動交通與城市的大幅升級，包括接續推動彰化市鐵路高架工程、捷運延伸至彰化，以及東區與交流道周邊的都市發展，打開彰化的城市格局，創造更多機會與土地價值，也針對產業面提出縣政擘劃、均衡南北彰化的發展，打造「國際水五金精密園區」、「AI科技運算中心」、「智慧物流產業園區」及「無人機載具產業聚落」等，農業花卉的部分則以「國際花卉展覽中心」和「花果及觀光經濟特區」，帶動產業的再升級。她指出，交通必須提升、都市也要更新，產業和青年發展才會有舞台，彰化才能真正翻轉。
陳素月也提出在彰化縣歷史文化重鎮鹿港規劃「鹿港美術館」，在彰化縣深厚的歷史人文基礎上，讓更多人看見彰化的人文美學；另外彰化具備氣候、中台灣交通樞紐等多項優勢，計劃打造「職棒訓練基地」，爭取成為亞洲多國職棒球隊的春訓基地，藉由他國球隊來到彰化訓練舉辦交流賽，創造「體育觀光」機會。陳素月表示，在她的規劃下，彰化將在現有基礎上，透過思維、技術的創新，發展更多元的新型態經濟，進一步帶動彰化的經濟發展。
陳素月也提出「留人育才、幸福照顧」的縣政藍圖，將擴大教育和產業資源，讓青年在彰化有希望、改善低薪的工作環境、有安身立命的未來；同時，更要完善長照與托育網絡，讓孩子健康成長、家庭減輕負擔、長輩安心安養，讓每一位居住在這片土地上的鄉親，都能真切感受到生活變好，帶領彰化逐步前進。
陳素月表示，每一位鄉親心中最大的期待，是讓孩子有前途、讓長輩獲得照顧、讓環境變更好。她承諾未來將以負責任的治理態度、專業與行動力，讓資源用在人民最需要的地方，讓建設與幸福同步加速。
立委林楚茵站台時向台下鄉親說了一個故事，去年藍白兩黨力推財劃法闖關，發生嚴重肢體衝突，陳素月卻衝到最前線力阻，儘管一再被摔出直播畫面，陳素月仍堅持回到前線防守，就是為了盡全力爭取彰化鄉親的權益，這樣溫柔又堅韌的特質，讓林楚茵相信陳素月是彰化縣長最合適的人選，因此雖然今天行程繁忙，也要來到彰化為陳素月站台力挺，爭取各位鄉親力挺讓陳素月成功出線。
立委蔡其昌則肯定，陳素月是四連霸的立委，執行力無話可說，他眼中的陳素月是默默耕耘、扎扎實實做事的優秀民代，在彰化發展的重要轉捩點，陳素月所擁有的特質正是彰化需要的，這次時間跟機會都成熟了，陳素月是彰化鄉親共同栽培的好人才，拜託各位鄉親一同支持。
台北市議員簡舒培也特地以彰化媳婦的身份回到彰化為陳素月加油，並指出彰化縣是六都以外人口最多的城市，需要一位「做比說還多的」縣長來帶領，陳素月的政績鄉親有目共睹，例如地方期盼多年的東彰快速道路、高鐵彰化站延伸田中車站等，讓鄉親生活更便利的建設，都是她努力不懈爭取的成果。簡舒培表示讓陳素月從立委升級為縣長，憑藉陳素月擔任立委的經驗和積極的精神，一定能讓彰化也跟著加速升級。
