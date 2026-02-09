初選拚曝光！高雄綠營「最強奶爸連線」成軍打育兒牌

高市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，攜手新世代參選人蔡秉璁，前往民進黨高雄市黨部完成初選登記，宣布組成「育兒友善問政連線」，主打育兒政策。（南方問政辦公室提供）

高市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，攜手新世代參選人蔡秉璁，前往民進黨高雄市黨部完成初選登記，宣布組成「育兒友善問政連線」，主打育兒政策。（南方問政辦公室提供）

民進黨高雄市議員初選近日啟動登記程序，現任議員與新世代參選人紛紛出招拚能見度。其中，現任議員邱俊憲、何權峰、黃文志，攜手新世代參選人蔡秉璁，前往民進黨高雄市黨部完成初選登記，宣布組成「育兒友善問政連線」，主打育兒政策，希望落實「敢生、好孕、好養」的城市願景。

面對少子化被視為國安危機，4人以「最強奶爸」身分集結，強調將從自身育兒經驗出發，聚焦托育、課後照顧與家庭經濟負擔等議題，並提出推動「育兒基金」構想，希望打造「敢生、好孕、好養」的高雄。連線成員指出，相關主張並非口號，而是來自4位爸爸、8個孩子的真實生活經驗。

該連線成員橫跨大岡山、三民、左營楠梓及仁武、大社、鳥松、大樹等選區，孩子年齡層從嬰幼兒、幼兒園到國中小不等。成員直言，托育排隊、課後照顧銜接不順與長期經濟壓力，是多數家庭每天都在面對的現實，「育兒政策不該只是報表上的數字，而是政府是否真正站在家長身邊」。

「育兒友善問政連線」強調，孩子的成長只有一次，政策落實不能再等。未來若順利進入議會，將以青壯世代的行動力，嚴格監督育兒相關預算，推動更貼近家庭需求的公共政策，讓育兒不再只是家長的個人責任，而是城市共同承擔的公共議題。

