初選政見會火藥味重 林俊憲嗆已整合「台南隊」、陳亭妃搬賴清德回擊

民進黨2026台南市長初選競爭火藥味濃厚，民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）在初選階段角逐激烈。 圖：取自臉書（新頭殼合成照）

[Newtalk新聞] 民進黨2026台南市長初選競爭激烈，今晚（27日）舉行政見發表會，兩位候選人立委陳亭妃、林俊憲會前受訪火藥味濃後。林俊憲自信稱，他已經幾乎把民進黨「台南隊」整合好了，他有信心贏得勝利。陳亭妃則舉例，當年賴清德第一次競選市長也只有6個議員支持，「賴清德委員」也是這樣一路走過來的。

今天這場初選政見會舉辨前，陳亭妃發函民進黨中央黨部及選對會，質疑有來源不明的民調，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定。

廣告 廣告

陳亭妃晚間受訪再表示，只是一些提醒，因為初選確實是納入選罷法，她要提醒同志們要小心不要觸法，但沒愉快，她心情非常愉快。

林俊憲後續受訪則回應，觸法？他聽不懂陳亭妃的意思，如果陳亭妃對民調有問題，就去找發布民調的單位。選舉大家就平常心，自己盡力，不要看到民調數字不合自己的意思就緊張的跳起來，這樣也不好，大家君子之爭。

陳亭妃表示，她對台南37個行政區的走訪已經8年，從她跟黃偉哲一路初選到現在，她沒有放棄每一個跟民眾接觸的機會，她不是為了選舉才走遍每一個地方，她是當成自己的責任。尤其，37區的後援會成立，對她不離不棄，陪著她一路走，幫她地方瞭解需要，所以她今天只是把8年來的心情，對台南瞭解的每一項做個報告。

林俊憲則自信表示，初選是民進黨最重要的比賽規則之一，以基實施20幾年，相信任何黨員都遵守黨紀、接受比賽結果，初選後，輸的人要尊重，贏的人再想辦法整合大家，而他認為，他已經把「台南隊」整合好了。

林俊憲表示，幾乎整個「台南隊」隊伍都站好了，有25位台南市議員還有3位立委支持他，所以國民黨最怕的不是民進黨任何候選人，是在台南團結的民進黨，他幾乎已經把民進黨在台南都團結好了，他有信心贏得勝利。

但陳亭妃表示，每個人都有各自的想法，但她要強調，台南有很多故事，在賴清德委員參選第一屆大台南市長初選的時候，不要忘了，賴清德的競爭對手就是蘇煥智跟許添財，台南縣多數議員都是支持蘇煥智、台南市議員多數都是支持許添財，當時賴清德委員只有6個議員支持，所以她相信，賴清德委員也是這樣一路走過來的，連任時還是72.9％的最高得票率，變成最大的「桶箍」，所以這就是他們的紀錄、目標，也是他們要跟隨的腳步。

陳亭妃表示，人民要的一個強的「母雞」，而且這個強的「母雞」跟民意代表不一樣，要站在前面讓大家有信任感，而且能跟所有「小雞」一起走；當遇到藍白強大攻擊的時候，這個「母雞」是站在最前線保護大家。這個「母雞」也能跟大家說，她準備好了，累積經驗、最瞭解台南，台南37區沒地方是她沒走過的，這才是最重要的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回應中國艦船擴張 日本最新演習出動16架F-2掛載64枚反艦飛彈威懾

陳亭妃控「內參民調」涉違反選罷法 何博文：比較可能是候選人自己做