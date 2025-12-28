初選政見會評析：當君子之爭變成零和遊戲

民進黨初選制度行之有年，核心價值應建立在找出擁有最高民意基礎的最強候選人，將選票極大化，而非鞏固派系高牆。（圖/民進黨提供）

甫結束的民進黨台南市長初選政見發表會，本應是參選人展現願景、爭取市民認同的舞台，然而整場論述的焦點，卻意外令人憂心。立委林俊憲在會中展現的策略，採取強烈的攻擊姿態。從拒絕肯定對手優點、強調血統純正的「黨性」論述，到冷飯熱炒的舊案攻擊，將這場君子之爭導向了零和遊戲。





政治領袖的格局往往展現於對競爭者的態度。在政見會中，當第三方提問人試圖搭建「和解橋梁」，詢問兩人是否有彼此欣賞的優點時，林俊憲的反應令人「錯愕」。他不僅拒絕說出任何陳亭妃的優點，反而語帶諷刺地表示「選市長不是排隊」，這種回應不僅無視對手深耕地方的努力，更親手拆毀了黨內良性競爭的氛圍。除了有失基本政治風度，更遑論如何說服市民他具備整合市政的能力？

其次，林俊憲在辯論中重提奇美醫院停車場等舊案，這類「冷飯熱炒」的負面選戰手法，除了激化對立，並無助於市政討論。不斷抓住對手過往地方市政議題，上升至政治攻擊，或許能逞一時口舌之快，但造成的黨內裂痕恐將難以彌補。





更重要的是，林俊憲祭出「堅壁清野」的戰術，過度強調「黨性」純度，邏輯令人費解。他在結論時維持一慣基調，指控國民黨介入初選，並質疑對手黨性不足，將這場初選定調為「比誰更綠」而非「誰更受人民支持」。這種強調思想純正、排他性極強的論述，往往見於極權體制的鬥爭，竟出現在2025年民主台灣的政黨初選中，實非民主之福。





民進黨初選制度行之有年，核心價值應建立在找出擁有最高民意基礎的最強候選人，將選票極大化，而非鞏固派系高牆；當候選人開始以「黨性」審查對手，就是本末倒置，將派系利益凌駕於廣大市民的選擇之上。





如果初選變成撕裂同志的戰場，即便贏了提名，恐也輸了和氣，台南市民期待的是一位能團結台南，選票最大化的市長，而非一位只會劃分敵我，將台灣派越切越小的「鬥士」。