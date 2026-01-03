初選政見會金句連發! 邱議瑩展現決心:該恰就要恰

南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選電視政見發表會3號登場，參選人邱議瑩強調戰力、整合力和創新政見，一路口條清晰、台風穩健，結論時更是金句連發，用溫柔與堅定，展現對高雄的熱情和決心，表現令人為之一亮。





民進黨高雄市長初選電視政見發表會，邱議瑩口條清晰、台風穩健。（圖／民視新聞）





面對該爭取、該守護的絕對不退縮，民進黨高雄市長初選電視政見發表會，邱議瑩全程展現對高雄的熱情和決心。民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩說，始終站在民主人權與高雄的這一邊，該挺身而出的時候我不會退縮，該承擔的時候我不會閃躲。

邱議瑩回顧高雄的轉型歷程，始終第一時間站在第一線，更在國會長年為高雄爭取重大建設。發表會中，邱議瑩一路口條清晰、台風穩健，結論時更是金句連發。邱議瑩說，我絕不容許任何人欺負高雄，我不怕自己遍體麟傷，也要為高雄挺身而戰，陳其邁市長說高雄是他一生懸命，永遠心愛的故鄉，而曾經在鬼門關走過一遭，與病魔搏鬥的我，也同樣願意用生命的餘生，分分秒秒奉獻給我心愛的高雄。





邱議瑩強調，市政一棒接一棒，高雄的進步不能停。（圖／邱議瑩宣傳影片）





語氣溫柔而堅定。邱議瑩強調，市政一棒接一棒，高雄的進步不能停。已經準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。邱議瑩感性的說，高雄需要一位經得起考驗，能夠迎風向前的領航者，我就是最好的人選。

