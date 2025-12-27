初選政見會！林俊憲喊「已整合好台南隊」：國民黨最怕團結的民進黨

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台南市長初選政見會將於今（27）晚8時登場，有意參選的立委陳亭妃、林俊憲兩人將正面交鋒。林俊憲受訪表示，，初選是黨內最重要的比賽規則之一，落敗的人應該尊重結果，勝出的人則要設法整合各方。他自認已整合好「台南隊」，國民黨最怕的不是民進黨任何單一候選人，而是團結的民進黨，而他已大致將民進黨在台南團結起來，對勝選充滿信心。

林俊憲原先表定的到達時間是晚間6時30分，不過卻遲到15分鐘。對此，林俊憲受訪時解釋，因為他是從台南直接北上，結果一到台北發現天氣很冷，加上週末交通超乎預期，途中遇到些許塞車，導致稍有延誤。

針對陳亭妃於26日正式發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，指出近期特定媒體與網路平台發布來源不明的網路民調及所謂內參民調，未依法揭露必要調查資訊，恐已違反《公職人員選舉罷免法》相關規定。對此，林俊憲回應，「我聽不懂她的意思，如果她對民調有問題，就去找發布民調的單位」。選舉應該保持平常心，盡力而為，不應因為看到不合己意的民調數字就緊張跳腳，應該是君子之爭。

林俊憲指出，今天的政見會非常正面，讓選民有最好的機會，在同台、同時間內比較各位候選人誰更有資格、誰準備得更好來擔任市長，是一個很好的安排。可惜只舉辦一場，他曾建議應多辦幾場，但也非常感謝黨中央安排，這是民進黨的傳統慣例，市長選舉皆會舉辦政見會。

林俊憲也強調，民進黨不怕初選，初選是黨內最重要的比賽規則之一，實施已有二十多年，只要黨員遵守黨紀，大家都接受比賽結果就沒有問題。他表示，初選落敗的人應該尊重結果，勝出的人則要設法整合各方。他自認已經整合好「台南隊」，目前有25位議員、3位立委支持他。他說，國民黨最怕的不是民進黨任何單一候選人，而是團結的民進黨，而他已大致將民進黨在台南團結起來，對勝選充滿信心。

