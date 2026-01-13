初選最後倒數 賴瑞隆助林俊憲 喊出南高連線

將代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆，力挺林俊憲，將合組「南高連線、幸福實憲」，一起為南台灣加油！（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

甫出爐將代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆十三日下午趕赴台南，為立委林俊憲加油打氣，並陪同林俊憲進行車隊掃街，「兄弟登山」雖各自努力，但將共同邁向勝選！

賴瑞隆甫出線，即風塵僕僕趕赴台南為好兄弟林俊憲助選，兩人宣示推動「南高連線、幸福實憲」。賴瑞隆表示，他和林俊憲在立院並肩作戰，感受到他對台南用心和打拚，是他心目中最優秀的台南市長人選。

林俊憲感謝戰友賴瑞隆前來送上溫暖和力量，台南和北高雄是同一生活圈，兩人曾探討南、高兩市的城市跨境治理問題，從環保、交通、產業、國家推動的「大南方新矽谷科技Ｓ廊帶」計畫，未來構畫整體科技戰略，讓未來合作更順暢。

賴瑞隆除為林俊憲站台，也陪同林俊憲車隊掃街，沿路受到許多選民揮手表達支持，民進黨團多位成員也組成「台南隊」，前來加油打氣。